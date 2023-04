"Tout le monde veut être champion, mais qui veut monter ?"

Non, non, nous n’avons rien préparé du tout. Il y a une chance que l’on soit champion dimanche, c’est vrai, mais le titre est encore loin d’être dans la poche. La probabilité reste grande qu’il se joue lors de la dernière journée.

Ce serait une grosse déception de laisser filer ce titre, après avoir repris la tête à 180 minutes de la fin du championnat ?

Non. Nous en avons encore discuté dans le vestiaire, ce jeudi. Peu de joueurs ont l’occasion, dans leur vie, d’inscrire un titre de champion de P1 sur leur CV (NDLR, Oppagne n’a décroché qu’un titre en P1 dans son histoire, en 1986). Il faut donc jouer le coup à fond. Sans se mettre de pression, car notre saison est déjà réussie: nous sommes assurés de terminer sur le podium.

À la question "Oppagne est-il prêt à retourner en D3 ?", votre coach Valère Lamy répondait "joker", en début de semaine. Votre avis ?

Le titre, c’est une chose. La montée, c’en est une autre. Il est évident que si on remonte, on risque, à nouveau, de connaître une saison compliquée en D3. Et je pense que nos concurrents pensent la même chose. Tout le monde veut être champion, mais qui veut vraiment monter ? Sart vient d’encaisser un coup dur avec le départ des frères Burton, qui devaient venir chez nous, mais qui ont ravalé leur parole (NDLR, ils rejoindront Mormont). Je crois bien que, dans les trois candidats, Longlier est l’équipe qui a le plus envie de monter. Pour nous, l’idéal, ce serait presque d’être champion sans devoir monter. Ce n’est cependant pas possible. Nous nous sommes bien renforcés offensivement, mais transférer pour la D3, c’est encore autre chose que transférer pour la P1. Et nous sommes déjà fin avril.

95% de temps de jeu

Vous prenez plus de plaisir en P1 qu’en D3 ?

La D3, c’est gai. Mais la P1, que je redécouvrais après une dizaine d’années en nationale, me plaît bien aussi. Le niveau est légèrement inférieur, mais il reste très correct. Alors que nous sommes premiers, il n’y a pas un match que nous avons abordé en pensant qu’il était gagné d’avance. Nous n’avons d’ailleurs remporté que deux rencontres par plus de deux buts d’écart (0-4 à Vaux-Noville, 1-4 à Chaumont).

Monter via le tour final, ce serait le pire scénario ?

Oui, on aurait un peu les inconvénients sans avoir les avantages. En plus, nous sommes toujours en lice en Coupe, donc ce serait compliqué de jouer sur deux tableaux dans la foulée du championnat. En mai, on commence à avoir besoin de souffler, on n’a pas forcément envie de jouer deux matchs par semaine. Cela dit, ni moi, ni mes coéquipiers n’avons l’intention de lever le pied. Nous jouerons tous les matchs à fond.

Vous rejouez dans la ligne arrière, depuis quelques semaines. Cela vous sied ?

Je mentirais en disant que cela m’enchante. Valère (Lamy) le sait. Je préférerais jouer dans le milieu, mais s’il estime que j’apporte plus derrière, je respecte son choix. Le problème, c’est que notre groupe n’est pas assez étoffé. Certaines absences ne sont pas faciles à combler.

Vous affichez 96% de temps de jeu cette saison. Il y a longtemps que vous n’aviez plus raté aussi peu de matchs…

Je n’ai raté que 95 minutes dans ce championnat: les nonante à Sart, en raison de ma suspension, et les cinq dernières contre Vaux-Noville. J’ai été épargné par les pépins. Et à 33 ans, je commence à bien connaître mon corps. Quand je dois faire l’impasse sur un entraînement, je le fais. Sur le dernier mois, je suis allé cinq ou six fois chez l’ostéopathe pour soulager mon dos.

"À Ethe, je pensais avoir vu le futur champion"

Pour votre frère Jordy, en revanche, la saison est terminée ?

C’est fort possible. Après le match contre Freylange, il n’a pas pu marcher pendant trois ou quatre jours. Les ligaments ne seraient pas touchés, ce serait plutôt le ménisque. Il doit revoir un spécialiste. Il faut dire qu’à Oppagne, le terrain synthétique commence à prendre de l’âge. En hiver, on peut s’entraîner dans des conditions décentes, mais c’est un peu comme si on courait sur du béton. Les articulations dégustent comme il faut.

Oppagne est l’équipe la plus costaude de la série ?

Difficile à dire. L’équipe qui m’a laissé la meilleure impression, c’est Ethe, à l’aller. Ce jour-là, je pensais avoir vu le futur champion. Contre Sart et Gouvy, c’était plus équilibré. Nous avons connu des temps forts et des temps faibles. À l’image de notre saison, en fait. Nous n’avons jamais vraiment réussi à jouer 90 minutes à notre meilleur niveau. Si cela avait été le cas plus souvent, je suis convaincu que nous serions champions depuis une semaine ou deux. Mais c’est une série très bizarre. Regardez le parcours de La Roche, à se demander comment cette équipe était dernière à la trêve…

Vous avez rempilé sans hésiter ?

Oui. J’ai 33 ans et j’espère encore jouer cinq ou six saisons. Tout est réuni pour que je continue à Oppagne. Quand je pèse le pour et le contre, je ne vois pas un endroit où l’herbe serait plus verte qu’au Pas Bayard. On s’amuse bien, on a une bonne ambiance, on joue la tête et j’évolue avec mon frère. Que demander de plus ?