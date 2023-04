Si Libramont n’accroche pas le champion, il descend

Julien (Robinet), sans langue de bois, vous n’y croyez plus, si ?

Si, je suis d’un naturel optimiste. Mais je ne suis pas un doux rêveur non plus. Nos chances de maintien sont très minces, de l’ordre de 10%. Mais 10%, ce n’est pas 0. On va aller chez le champion sans pression. Et sans s’attendre à un cadeau de sa part. Les Rochefortois sont invaincus depuis que Renstmeister a pris la place de T1 et ils clament haut et fort qu’ils comptent bien le rester.

Libramont n’a gagné que trois matchs sur 28, c’est moins que Givry et Durbuy (4). A-t-il vraiment sa place en D3 ?

En général, après autant de matchs, on n’est jamais très loin de la place que l’on mérite. Mais nous n’avons perdu que trois fois par plus de deux buts d’écart, donc nous n’avons pas été à la ramasse toute la saison. Il faut toutefois reconnaître qu’il nous a manqué un petit quelque chose. Ou plutôt, beaucoup de petites choses.

Comme ?

Un brin de réussite, déjà. Je repense encore à cette triple balle de 4-3 contre Herstal, avec cette impression qu’elle ne veut vraiment pas rentrer. De la constance, ensuite. On n’a pas été épargné par les blessures. Delwiche, Keller, Bigonville, Thomas… Ils terminent la saison avec neuf titularisations à eux quatre. On n’a jamais vraiment pu aligner la même équipe deux fois de suite. Il suffit de prendre la défense centrale, qui constitue normalement les fondations d’une équipe. Nélisse, Grégoire, Jérouville, Nkokolo, Thomas, Bunout et moi: sept joueurs différents ont évolué dans l’axe défensif. C’est beaucoup.

On a l’impression ces dernières semaines que beaucoup de joueurs ne prennent plus de plaisir, sur le terrain. Ce Libramont n’a-t-il pas, aussi, manqué de panache, d’audace ?

Cela fait partie des petits ingrédients qui nous ont manqué, oui. Certains se cachent, n’osent pas demander le ballon et l’équipe a donc beaucoup de mal à le garder. C’est typique des équipes qui jouent pour leur survie. Il nous a probablement manqué un véritable finisseur, également. Nous avons quelques joueurs entre 7 et 5 buts, mais personne à 10 (NDLR, toutes les équipes ont au moins un joueur à 10 buts sauf les trois derniers et Huy).

Il y a aussi eu la gestion des cas Nkokolo et Mezouari. Votre avis, en tant que capitaine ?

Mohammed, c’est un électron libre. Il a des qualités énormes, mais il n’a actuellement pas le mental d’un joueur de D3. Demba (Nkokolo) est bourré de qualités, lui aussi. Il aurait pu nous apporter beaucoup plus cette saison, mais il a besoin de sentir que le coach a confiance en lui.

Le mieux, pour Libramont, n’est-il pas de repartir en P1 avec des jeunes ?

Il est évident que des garçons comme Oury, Mendoza ou Bourgeois pourraient s’aguerrir plus facilement en P1 qu’en D3. Financièrement, ce serait peut-être mieux, aussi, pour le club de redescendre. Les matchs de P1 attirent plus de monde.

Mais, personnellement, je pense à l’aspect sportif avant tout et je préfère poursuivre en D3. Je suis assez satisfait de ma saison et je suis content d’avoir fait les efforts, à 35 ans, pour me remettre dans le bain de la nationale. En P1, on peut encore rigoler un peu. En D3, en revanche, on ne peut plus se permettre de fanfaronner à l’entraînement ou de prendre les choses à la légère. Je suis d’ailleurs un peu déçu de voir que Nico (Grandjean) et moi, à 35 et 37 ans, avons fait plus d’efforts que certains garçons de 20 ou 25 ans. On connaissait l’exigence de la D3 donc on s’est entraîné très sérieusement, là où d’autres ne se sont pas investis à 100%. Or pour tenir la route en D3, à moins d’avoir un talent au-dessus de la moyenne, tu dois faire bien plus d’efforts qu’en P1 ou en P2. C’est pourquoi, si on se maintient, j’espère que Libramont se "professionnalisera" un peu. S’entraîner une fois semaine, partir en vacances en pleine saison, ce sont des choses qui, en D3, ne me viendraient jamais à l’idée. Un autre exemple: je me suis fait une double entorse à Raeren. Eh bien j’étais chez le rebouteux le lendemain, puis j’ai enchaîné les séances de kiné. Certains garçons auraient attendu que "ça passe"…

Si Libramont se sauve, par miracle, il sera encore capable de se renforcer ?

Je pense, oui. Il y a trois ou quatre noms qui circulent et qui seraient de vrais renforts.