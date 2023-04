Rejouer Bastogne, le dernier espoir d’Assenois

Mais les joueurs de Stéphane Dubois peuvent toujours espérer terminer dixièmes et profiter de la montée d’un club luxembourgeois par le tour final pour se sauver en P1. Pour y arriver, Assenois doit prendre les six points (face à La Roche et Chaumont), espérer que Chaumont et Houffaloise ne prennent aucun point et que Freylange n’en prenne pas plus que quatre. Mais Assenois n’a peut-être pas dit son dernier mot puisque le club du président Kerger attend toujours le verdict dans l’affaire du match face à Bastogne. Battu (3-2), Assenois avait déposé réclamation après une erreur d’arbitrage. La décision du Comité sportif de l’ACFF est attendue dans le courant de cette semaine. Si ce match devait être rejoué et que les Rouge venaient à s’imposer à Bastogne, la donne pourrait donc être différente. Mais nous n’en sommes pas encore là…