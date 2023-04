Pour Prince, perdre la tête a fait du bien à Sart

Après ses revers face à La Roche et Arlon, Sart a perdu sa première place. "Le chassé est devenu le chasseur, sourit Amory Prince. Cela faisait quelques semaines où nous tirions un peu sur l’élastique et où la réussite était de notre côté. Nous savions que tôt ou tard, cela allait craquer. La Roche, cela avait tout du piège. Et contre Arlon, notre défaite est incontestable et incontestée. Arlon propose un des plus beaux footballs de la série. Nous avons laissé le leadership, mais désormais, Oppagne a la pression."