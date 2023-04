P1: Freylange espère être à onze pour aller à Vaux-Noville

Vendredi, à Freylange, on faisait les comptes afin de voir qui était disponible pour aller à Vaux dimanche. Si les Mauves pensaient que Joël Hentcho était suspendu, il n’en est rien et l’attaquant pourra effectuer le déplacement. Par contre, Ndiaye ne sera pas là et Verger risque bien de faire l’impasse. " Le noyau sera encore étriqué, raconte Julien Jacquet. Mais j’espère quand même que nous saurons avoir onze gars. Car se déplacer si tu n’es pas à onze, cela ne sert à rien." Battu en semaine par La Roche, Freylange (22 points, six victoires) va devoir réaliser un sans-faute . "À partir du moment où nous sommes dépendants des autres équipes, cela va être compliqué . Mais j’espère que nous jouerons les deux derniers matches à fond, pour les gagner. La défaite de mercredi ? Elle est frustrante car nous avons eu le ballon et nous prenons un bête but sur phase arrêtée avec un gars qui est hors-jeu selon moi. Mais bon, quand cela ne veut pas…"