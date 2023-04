Je ne vais parler de chiffre, il y a deux mois, nous avions neuf chances sur dix de descendre. On ne doit plus se soucier des autres, ni en P1 ni en D3. Nous sommes huitièmes, pour la première fois de la saison, on espère être sauvés dimanche avec un succès contre Assenois.

La Roche vient de signer un 20 sur 24, qu’est-ce qui a changé dans votre équipe ?

On ne va pas cacher que la réussite est avec nous alors qu’elle nous avait tourné le dos avant avec Benjamin Simon puis au début avec Michel Godefroid. Ce but dans les arrêts de jeu à Houffalize pour le 1-2 puis la victoire 1-5 contre Chaumont nous ont redonné espoir alors que plus personne ou presque n’y croyait parmi les joueurs ou le comité. Le passage à cinq défenseurs par Michel Godefroid a aussi contribué à ces résultats. Et il sent le moment pour faire monter Nicolas Prévot. Comme mercredi où on passe en 4-4-2 cinq minutes avant le 0-1 alors qu’on aurait très bien pu se contenter d’un partage. Mais ce choix, un peu de réussite et l’abnégation du groupe ont permis de ramener les trois points.

Une cinquantaine de supporteurs avaient fait le déplacement à Freylange alors que vous jouiez parfois devant une petite dizaine à Bérismenil. Le retour dans vos installations a contribué à cette remontada ?

Je le pense sincèrement. On a signé un 7 sur 9 à La Roche. Ceux qui sont venus à Freylange ne venaient plus nous voir à Bérismenil. Et se sentir soutenus ainsi, cela joue aussi dans les têtes. Le mérite revient aussi à notre groupe qui n’a rien lâché avec un gros travail physique à la trêve. Les plus anciens ont montré l’exemple avec quasiment 100% de présence. Il y a un tas de facteurs pour expliquer nos résultats.

En parlant d’anciens, on évoque souvent l’après Van Geen, Dubois et Remacle à La Roche, le club s’y prépare ?

Inévitablement. Mais personne ne parle d’arrêter maintenant parmi ces joueurs. Notre recrutement, local et plus jeune, va aussi dans ce sens.

Recrutement (NDLR: les frères Lapraille, Marion, R. Bouillon, Barazouk, L. van Geen et Caprasse ont signé) que vous avez effectué avec Renaud Van Geen Il était davantage prévu pour la P2, non ?

On ne va pas dire que La Roche va jouer le top 5 en cas de maintien en P1. Mais il y a de la qualité chez les joueurs qui viennent. Plus que jamais, la force de La Roche, c’est le collectif. On le remarque cette saison, si on s’en sort, ce sera grâce au groupe et pas à l’une ou l’autre individualité (NDLR: Remacle et Phillipe sont les meilleurs buteurs avec 5 réalisations). Il faut aussi reconnaître que si nous avions été 6 ou 7e en février, certains joueurs ne seraient sans doute pas partis. Mais même si on descend, La Roche ne sera pas mort.

Vous avez 38 ans, vous étiez T2 avec Benjamin Simon et le club cherche un coach, Olivier Remacle sera-t-il l’entraineur de La Roche la saison prochaine ?

Ce n’est pas mon objectif prioritaire actuellement, je prends encore beaucoup de plaisir sur le terrain, surtout après la période que nous vivons. Et le dossier du coach, il est confié au comité. Qui attend surement de connaitre la division dans laquelle évoluera le club.