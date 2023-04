Malgré 11 terrains, le club de tennis de Marche est à l’étroit: "Il faudra un jour réfléchir à une expansion"

+ À LIRE | Les interclubs redémarrent ce dimanche : voici les changements pour la saison

Le parcours exceptionnel des deux équipes, dans une division qui compte toujours un nombre d’équipes record, a boosté les classements de la plupart des joueurs, à tel point que les deux équipes sont obligées de jouer, cette année, en première division régionale. "Nous avions le maximum de points l’année dernière, constate Benjamin Georgin. Cette année, nous sommes quasi au minimum. Nous ne devons pas nous faire trop d’illusions." L’équipe de trentenaires, qui évoluera par la suite en juniors-vétérans de plus de 35 ans, est composée de Damien Hemmer (B-2/6), Benjamin Georgin (B0), Fabian Philippart (B + 2/6), et les trois B + 4/6, Guillaume Tricot, Jonathan Mabiaux et Simon De Harlez. "Par rapport à l’année dernière, nous sommes renforcés par l’Arlonais Damien Hemmer, se réjouit le capitaine. C’est un ami de Fabian Philippart. Nous étions tous au mariage de Fabian, on a tous sympathisé et le Sudiste a décidé de rejoindre le club du Nord."

Benjamin et Maxime Georgin sont nés sur les courts de Marche

"Le tennis fait partie de mon ADN, poursuit Benjamin. J’ai tout connu avec le TC Marche. Mes premiers pas en tennis avec des balles en mousse ; des balles de mini-tennis, les tournois de jeunes ; les vieilles bulles du Thiers des Corbeaux ; l’arbitrage et le juge-arbitrage dès mes 15 ans ; mon frère Maxime qui a trois ans de moins que moi et qui me suivait partout ; l’évolution incroyable du club et de ses infrastructures ; les titres ; le président Georges Paligot, qui a cédé le relais à Martin Delhaye ; mon meilleur classement de B0 aujourd’hui à 35 ans… Que de souvenirs ! Mon papa Bruno est toujours membre du comité, comme Frédéric, le père des frères Huart. Moi, j’y suis depuis dix ans et je m’occupe des 71 équipes d’interclubs, ce qui n’est pas une mince histoire. Malgré nos onze terrains (plus deux de padel et trois de squash), nous sommes encore à l’étroit et il faudra réfléchir un jour ou l’autre à une extension. Les tournois, les interclubs et l’école de tennis font le plein et nous ne parvenons pas à répondre à toutes les demandes. Le club veut continuer son développement, le comité est créatif et ne veut pas s’arrêter là."