Florine Gaspard qualifiée pour le Mondial au Japon

Florine Gaspard, qui a déjà pris part au Mondial en grand bassin l’an dernier (Budapest) ainsi qu’aux mondiaux d’Abu Dhabi (2021) et Melbourne (2022), s’est classée première des séries à Anvers et elle espère évidemment remporter l’or ce soir, en finale. Ce samedi, c’est sur 100 m brasse que la nageuse ardennaise, âgée de 21 ans, tentera aussi de se hisser sur la plus haute marche du podium.