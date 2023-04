Avec ses joueurs de plus de 35 ans, Virton retrouve la nationale, 18 ans après

Kenny Reiser, vous êtes responsable des interclubs virtonais et capitaine des deux équipes majeures du club. Comment se présente cette nouvelle saison ?

Nous sommes un peu déçus par le moindre engouement pour les interclubs. Nous avons une équipe en moins en hommes et une en moins en dames. Par contre, ce retour en nationale nous ravit avec des déplacements à Jemelle et à Dilbeek. Nous avions imaginé des déplacements plus exotiques à la côte belge ou dans le fin fond des Flandres, mais nous prendrons ce que le sort nous a réservé.

Avec quelles ambitions abordez-vous ces deux compétitions ?

En régionale, nous ne pourrons pas aligner nos meilleures forces. Denis Perreaux ne fera que du dépannage, il veut se préserver pour les plus de 35 ans. Laurent Guidez se remet d’une intervention chirurgicale et ne sera pas prêt avant juin. Nous sommes tous des compétiteurs et nous allons jouer à fond, mais sur le papier, nous savons que ce ne sera pas facile. Mais, avec les deux Jérôme, Rossi qui reste une valeur sûre à B-15 et Balthazar, qui a fini ses études et qui a pété le feu dans les tournois d’hiver, nous avons des belles cartes à jouer.

Personnellement, qu’attendez-vous de votre saison ?

De prendre autant de plaisir que d’habitude. J’ai pris ma première affiliation à Virton il y a 34 ans et je suis toujours resté fidèle à ce club. Je me souviens de mes premiers cours avec Dimitri Gourdange. Avec mon jeu de gaucher contreur, je me régale dans ce sport que j’adore, même si le boulot et la famille me rendent moins disponible que par le passé. J’ai culminé à un classement de B-2/6 et je suis en train de remonter ces dernières années. Je suis actuellement B + 2/6. Mais je ne raterais pour rien au monde les interclubs avec mes potes et les tournois proches de Virton. De plus, nous avons traditionnellement notre tournoi d’août qui bat des records de participation et qui est une véritable fête pour nous.

Comment se porte le club de Virton ?

Nous sommes limités par nos infrastructures. Notre projet d’extension de nouveaux terrains derrière notre club-house met du temps à se concrétiser. Notre école de tennis, comme partout, souffre des difficultés de recrutement d’enseignants spécialisés. Nous sommes obligés de refuser du monde. Nous faisons avec les moyens du bord, mais l’ambiance dans le club reste excellente.