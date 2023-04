Quand il évoque Libin, Fabrice Debiais parle toujours en "nous"

Coach de Libin jusqu’au mois de décembre, avant de partir vers Angers pour des raisons professionnelles, Fabrice Debiais espère bien voir les Libinois faire durer le suspense. "Est-ce que je vais faire l’aller-retour pendant le week-end ? Non. Mais vendredi, j’irai voir Angers – PSG, sourit Fabrice Debiais. Normalement, je devrais revenir faire un tour en Belgique pour le deuxième match du tour final. Mais peut-être que nous n’aurons pas besoin de passer par le tour final pour monter en P1."

On le voit, quand il parle de Libin, Fabrice Debiais parle toujours en "nous." L’homme ne le cache pas, il suit chaque rencontre de ses anciens joueurs. "Je regarde les scores en direct, dit-il. Si je stresse ? Cela dépend des matches. Le match qui m’a fait le plus mal, c’est celui à Bercheux. Je pense que la défaite là-bas, elle va être très lourde au moment du décompte final. Si nous avions gagné à Bercheux, nous serions quasiment à la hauteur de Florenville. Le revers de samedi contre Ochamps ? C’est différent car c’est un derby. A l’aller, nous devions mener 0-3 au repos, mais la réussite n’était pas avec nous, je l’avais d’ailleurs rappelé aux joueurs. Ici, je n’ai pas encore regardé les images du match de samedi, mais apparemment, ce n’était pas exceptionnel."

Si Libin n’est pas encore résigné, Fabrice Debiais sait que les probabilités de récolter le titre ne sont pas énormes. "Florenville joue qui au dernier match ? Paliseul ? Ah, d’accord, glisse Fabrice Debiais. Tant que c’est possible mathématiquement, nous devons y croire. Désolé pour mes potes de Florenville, mais j’espère que Libin va retarder leur fête. Que Florenville soit champion chez lui, cela sera mieux pour eux ! En tout cas, je vois que Florenville était annoncé partout comme une équipe qui allait survoler la série. Je vois que les Florentins n’ont pas eu la vie si facile."

"Persuadé que Libin tiendrait la route en P1"

En début de saison, Fabrice Debiais avait confié que son équipe était trop jeune pour jouer les premiers rôles. "Du bluff ? Pas vraiment. Je savais que j’avais des jeunes de qualité, mais encore fallait-il qu’ils s’adaptent à la réalité de la P2. Après le premier match à Corbion, j’ai eu un peu peur car je ne savais pas s’ils allaient pouvoir tenir la rouge face à un jeu rugueux. Mais ils ont répondu présents et c’est une superbe satisfaction. Je pense avoir réussi la première partie de saison et je suis heureux de voir que Damien Philippe et Andy Léonard ont pu poursuivre cela, tout en apportant leur touche. Je vois que tout le monde reste et que des transferts de qualité arrivent. C’est de bon augure pour l’an prochain. Quand je vois Assenois et Chaumont, est-ce que je me dis que la P2 n’est pas mieux ? Non. Sans être médisant, Assenois a surtout réussi une fin de saison de folie. Car en mars, cette équipe était encore cinquième et nous avions gagné deux fois sans discussion. La saison de Chaumont m’étonne un peu plus car c’était une équipe très complète. Peut-être que le départ de Jonathan Schinckus a joué un rôle. Mais pour en revenir à la question, je suis persuadé que Libin tiendrait la route en P1. Je sais que ce ne sont que des amicaux, mais nous avons battu Longlier et Houffalize. En Coupe, nous partageons face à Sart et Oppagne nous sort à la dernière minute des arrêts de jeu sur une erreur de notre gardien. Pour moi, se sauver en P1, c’est jouable."

S’il était à Libin depuis quelques années, Fabrice Debiais a aussi gardé un lien avec Florenville où il a passé de belles années, en décrochant notamment le titre en P2. "Que manque-t-il à Florenville pour se stabiliser en P1 ? Les autres années, il manquait un tueur devant. Là, le RAF en a un, mais il va partir en fin de saison. Enfin, si Quentin Leclerc reste, marquer des buts ne sera pas un souci, assure l’intéressé. Il faudra aussi voir si Jordan Closse va continuer. Lui, c’est un joueur qui fait énormément de bien à Florenville, c’est lui qui gère le tempo. C’est peut-être défensivement que Florenville devra se renforcer. Mis à part Leclère, c’est assez lent. Xavier arrête ? Ouf, c’est une perte énorme. Xavier, c’est l’âme du club. Après des joueurs qui doivent arrêter avant de reprendre en août, cela arrive chaque année (rires). Je souhaite en tout cas que, si la montée devient officielle, Florenville passe une belle année en P1."