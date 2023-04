Lucas Larchez (Bouillon) Le jour du sacre, il a tout sorti ou presque. Et n’a pris que 16 buts en championnat cette saison. Rien de tel que Larchez pour assurer la protection au pied du château.

Défenseurs

Guillaume François (Union) Cinq mois qu’il n’avait plus été titulaire. Et un but pour fêter ça. Hors-jeu certes, mais on ne se défait pas d’un seul coup d’habitudes prises depuis si longtemps (#horsdujeu).

Martin Bodson (Érezée) La preuve qu’un ballon peut sortir du cadre de la caméra et finir dans le cadre du but.

Kevin Yangara (Melreux-Hotton) Comme quoi, même sur la feuille de match, une simple erreur de placement peut avoir de lourdes conséquences.

Médians

Nicolas Prévot (La Roche) L’arrière à l’avant: une tactique ancestrale remise au goût du jour avec succès depuis quelques semaines. "Montez Prévot" est en train de devenir plus célèbre que "Montez Muno".

Valentin Thomas (Rochefort) Le grand frère devrait bientôt signer à Meix. Le petit, lui, l’a déjà fait. Avec un soulier à la place du stylo. Ce faux frère !

Attaquants

Mathéo Vandaele (Libramont) Samedi, 21 h 42: la toile d’araignée pour un 3-3 inespéré.

Antoine Debehogne (Longlier) Samedi, 22 h 18: la toile d’araignée pour un 3-3 inespéré. Ce truc sent le plagiat à plein nez.

Julien Fievet (Érezée) On a entendu quelques noms d’oiseau lors du choc Érezée – Harre. Avant cela, on a également vu un type qui allait aussi vite qu’un faucon pèlerin.

Renaud Emond (Standard) Au contraire des rats lancés par le kop carolo, le phénix a repris vie dans le derby wallon. Même si lui aussi a pris du rouge pour l’occasion.

Quentin Leclerc (Florenville) Six buts en 70 minutes contre Les Bulles. Quentin l’éclair a fait le buzz.