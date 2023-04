Du Saint-Hubert de régionale dans le 2e quart-temps

C’est dans le 2e quart-temps que Saint-Hubert a fait la différence. Quand les Pierret, Pirotte et autre Motch ont enclenché la vitesse supérieure, Athus n’a pas su suivre. "On a disputé vraiment un bon match, se félicite le coach Antoine Noël. Dans ce 2e quart-temps, on avait un niveau de jeu de régionale. La balle a bien circulé et on a eu beaucoup de réussite parce qu’on est en rythme. La seule chose qui m’ennuie, ce sont les 70 points encaissés."

Menés 54-33 au repos, les Athusiens ont eu la bonne idée de ne pas jeter l’éponge. Et ils sont revenus à 14 unités (77-63) à six minutes du terme. "On était dans une bonne dynamique. On y a cru, confie Michaël Raimond. Il fallait revenir sous la barre des 10 points, pour les faire douter. Mais Pirotte est remonté au jeu, a remis un gros shoot et ils sont repartis. Il a été superbe."

Le coach de Saint-Hubert a dû rappeler ses troupes à l’ordre. "Franchement, je ne me suis jamais dit qu’on allait perdre, assure Antoine Noël. On joue à douze, ça tourne bien et les gars sont frais quand ils sont sur le terrain. Là, je savais que j’allais remettre de la fraîcheur, alors que les Athusiens étaient cuits."

"Une belle finale"

Cette finale Saint-Hubert B – Rulles est alléchante. "Ce sera une belle finale, acquiesce Michaël Raimond, si les deux équipes montrent ce qu’elles ont montré en demi-finales."

"Les deux équipes jouent un basket fluide, rapide et moderne, ajoute Antoine Noël. Et ce sont les deux plus beaux jeux collectifs. Rulles est capable de venir gagner chez nous. Et nous pouvons aussi gagner là-bas. Mais il faudra un bon Saint-Hubert."

Par quart-temps: 26-22, 28-11, 20-21, 13-16.

SAINT-HUBERT B: C. Michel 6, Collette 3, A. Michel 2, Marchal, Pierrard, Gilain 13, Lejeune 1, Pirotte 31, Burton 4, Motch 9, Pierret 18.

ATHUS: Mattern 7, Janson, Verhelst 24, Araujo 11, Bernard 2, Fisch 10, Brice 2, Noël 2, Diderich 5, Buffin 7.