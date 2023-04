Gauthier, un titre quatre semaines avant la fin de la saison. Vous attendiez-vous à une telle différence de points sur vos premiers poursuivants ?

Pas au début de saison en tout cas. En même temps, je manque de repères sur le niveau de jeu puisque c’est ma première saison en P3. Et donc, je m’attendais à avoir d’autres équipes dans notre sillage mais après avoir battu nos concurrents directs, je me suis dit que l’on aurait peut-être plus facile que prévu pour aller chercher ce titre.

Finalement, vous n’avez pas connu de moment de doute, à l’exception peut-être de cet un point sur six…

Honnêtement, nous n’avons même pas douté lors de ces deux matches. On manque de réussite face à Montleban, et à Vaux-Noville, c’est avant tout un manque d’efficacité mais footballistiquement, le jeu était là. Et pour le reste, en effet, nous n’avons pas douté et offensivement, on a rapidement trouvé la bonne carburation.

C’est vrai que la division offensive a fait parler la poudre tout au long de la saison…

Oui, 121 buts, ce n’est pas mal du tout en vingt-six rencontres. Et même si j’en ai inscrit 26, il faut savoir que nous sommes plusieurs à avoir inscrit un nombre important de buts à commencer par Sylvain Dewalque qui est le deuxième meilleur buteur de la série. Sans oublier les Schoumaker, Léonard et compagnie.

Preuve aussi que l’équipe a trouvé son équilibre assez rapidement et à tous les niveaux…

Oui, on a une équipe composée de pas mal de joueurs expérimentés dans toutes les lignes. Et donc, assez équilibré pour s’intégrer rapidement. Le staff a aussi su gérer son groupe en donnant du temps de jeu à tout le monde. On n’était pas sur un onze de base définitif, ce qui a permis à tout le monde de se sentir concerné. La preuve, c’est que l’on a vu un groupe où tout le monde fêtait le titre et pas avec certains qui ne se sentaient pas concernés.

Justement, ce match contre Compogne, c’était un peu un l’idéal pour fêter le titre…

Cela n’aurait sans doute pas eu la même saveur si on avait joué face à une des équipes du bas de classement. Ici, Compogne nous a poussés dans nos retranchements jusqu’à la fin du match et aurait dû bénéficier d’un troisième but qui a été annulé, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc, au coup de sifflet final, il y a eu une belle explosion de joie.

Et la fête ?

Elle était belle avec pas mal de supporters qui avaient répondu présents. Maintenant, je n’ai pas beaucoup de comparaison parce que c’était la première fois que j’étais champion.

Vaux-sur-Sûre va évoluer en P2 l’année prochaine. Que pensez-vous que cette équipe est capable de faire ?

Déjà, il faudra voir dans quelle série nous serons versés mais aussi voir quelles équipes vont redescendre de P1. Maintenant, dans l’absolu, si nous évoluons en 2B, je pense que l’on peut y jouer quelque chose. Pour être au niveau, on devra se montrer plus rigoureux. On a encore encaissé trop de buts. Donc, ça veut aussi dire que l’on a une marge de progression.