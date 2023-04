La victoire de La Roche offre une formidable bouée de sauvetage aux Ardennais qui pour la première fois depuis de longs mois ont leur sort entre leurs mains. Les soixante spectateurs rochois qui ont fait le déplacement en bus n’ont pas eu un grand match de football à se mettre sur la dent, mais ont pu fêter la bande à Marius Dubois comme des héros. "C’est d’autant plus extraordinaire, qu’en janvier, nous considérions la descente en P2 comme une certitude", commente le comitard Luc Dubois.

Est-ce la pression vu l’importance de l’enjeu, est-ce l’état du terrain qui ne favorise pas les techniciens ? On a en tout cas vu un match de pauvre qualité, où la défense à cinq des Rochois a une nouvelle fois montré son étanchéité.

Le gardien Jeanmoye, quasiment invaincu depuis son arrivée entre les perches, n’a même pas dû se mettre en évidence, pas plus d’ailleurs que son vis-à-vis Jacquet. Match fermé où les défenseurs, de part et d’autre, ont procédé à des longs coups de bottes vers des avants dont la tâche fut loin d’être évidente.

À vingt minutes de la fin, le mentor de La Roche, Michel Godefroid, a sorti la botte secrète qui fonctionne à chaque coup. Nicolas Prévot est monté aux avant-postes et a donné plus de consistance aux offensives des Rouge et Blanc. Il n’a fallu que quatre minutes pour que la disposition rapporte encore une fois le maximum et qu’Olivier Remacle marque le seul et suffisant but de la partie. Samedi soir, La Roche aura l’occasion d’assurer son maintien en recevant Assenois. Pour Freylange, les carottes semblent quasiment cuites.

FREYLANGE: Jacquet 6 ; Braconnier 5, Gengler 5, Duracak 5, T. Dechamps 5 ; Verger 6, Mendes 6, Paquet 5 (50’, N’Diaye) ; Huberty 6 ; Zervakis 5, Hentcho 5..

LA ROCHE : Jeanmoye 6 ; Englebert 5, Muller 6, R. Van Geen 6, Prévot 6, Demeuse 6 ; M. Dubois 6, G. Van Geen 6 ; Mahin 5, Philippe 5 (70’, Bouillon), Remacle 6.

Arbitre: G. Moreau

Assistance: 130

Note du match: 5

Carte jaune : Duracak, G. Van Geen, Gengler, Remacle.

Le but: Remacle (74’, 0-1)

74’, corner, Remacle surgit du plat du pied (0-1).