Martin Bodson et Érezée ne voulaient pas voir leurs voisins de Harre-Manhay fêter le titre chez eux

Je vois le gardien un peu avancé et je me dis que je dois tenter ma chance. Quand je vois partir la balle (NDLR : frappée des 50 mètres), je pense qu’elle est au-dessus puis elle redescend dans les filets.

Grâce à un coup de vent salvateur ?

On parlera plutôt d’un bon coup de patte (rires). Cette saison, je ne joue pas trop, et souvent à un poste défensif. Donc, ce n’est pas toutes les semaines que je marque. D’autant que j’étais sur le banc pour débuter la rencontre. Cela m’a surpris quand je suis arrivé au match. J’avais débuté les deux derniers matches et j’avais réalisé de bons entraînements. Le coach me l’avait d’ailleurs dit. J’espérais en outre monter au jeu plus tôt. Maintenant, j’espère être titulaire dimanche prochain.

Votre but a également une saveur particulière, car il empêche Harre-Manhay de décrocher le titre chez vous.

En effet, cela a été une explosion de joie quand on a marqué ce deuxième but. Il ne restait pas longtemps à jouer et on savait qu’on ne pouvait pas en prendre deux. Grâce à cela, Harre-Manhay ne pouvait pas être champion chez nous. C’était vraiment la mission qu’on pouvait mener à bien. De mon côté, je fais partie du club des jeunes de Harre et je connais la majorité des supporters. Je ne voulais pas perdre contre eux. Cela a un peu chauffé durant les jours passés. Lors d’un beer pong, une équipe de chez nous s’est appelée Quatar Manhay, mais c’était bon enfant. On a déjà connu cela avec Odeigne. Il n’y a rien d’agressif.

Cela a été pourtant moins bon enfant à la fin de la rencontre, avec notamment des injures (qui auraient été à connotation raciste) et des esprits qui s’échauffent.

C’est vraiment débile que cela parte dans ce sens. On ne se sait pas vraiment ce qui s’est dit avec notre attaquant. J’étais loin et il y avait pas mal de bruits. Les visiteurs ont, en tout cas, réagi de manière violente. C’est dommage pour un club voisin. Sans doute se voyaient-ils champions, d’autant que cela faisait longtemps qu’ils n’avaient plus perdu. Certains ont sans doute été frustrés.

Vous voilà à quatre points du leader à deux matches de la fin. Est-ce que vous pouvez encore y croire ?

Cela semble quand même difficile. Nous en sommes à huit victoires d’affilée et on voudrait poursuivre. On sent qu’il y a beaucoup plus d’envie que lors du début de championnat. Physiquement, on est vraiment bien. Après coup, on peut vraiment dire qu’on a perdu des bêtes points.

Envie quand même de goûter à la P1 ?

On y croit toujours. Cela donne envie ; c’est un beau challenge pour la fin de la saison. L’an dernier, on a déjà joué le tour final où on avait perdu contre Melreux-Hotton. Ce n’est pas un très beau souvenir pour moi, car j’avais été exclu à la 65e minute. J’espère vivre autre chose cette fois-ci.