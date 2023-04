Jonathan Moris (Habay-la-Vieille) : "La discipline de Grévisse a boosté nos résultats"

Je dois avouer que mon but est un peu chanceux. Je pars en profondeur, je dribble le gardien des Spurs Damien De Fays, qui me touche légèrement et me déséquilibre. Un défenseur a pu revenir, mais il a dégagé en me tirant dessus. Il ne me restait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide.

Pour le reste, on est monté sur le terrain avec des craintes. Notre adversaire était sur une dynamique très positive et nous étions très déforcés avec la présence de trois joueurs évoluant habituellement avec notre équipe de P3. Comme nos trois remplaçants ont fait un super match et que nous avons montré un gros esprit d’équipe, on s’en est sorti, malgré les quelques occasions faciles loupées, dont je dois prendre ma part de responsabilité. Tontelange était mieux organisé, mais nous avons été plus efficaces.

Vous avez été champion de P1 avec Habay-la-Neuve, champion de P3 avec Fouches, vous avez évolué en D3 régionale, pourquoi avez-vous, à 27 ans, décidé de rejoindre le club des Kakirans, a priori moins ambitieux ?

Je suis éducateur au Grand-Duché, dans un centre d’accueil pour des mineurs réfugiés. Mes horaires ne me permettent pas d’être régulier aux entraînements. J’ai décidé de rejoindre mon frère Arnaud et mes potes à Habay-la-Vieille.

Vous vous entraînez sous les ordres de Gil Grévisse, que vous avez connu comme coéquipier à Habay-la-Neuve. Est-ce que sa réputation de rigueur et d’exigence ne pèse pas sur le groupe ?

Pas du tout. Nous nous rendons compte de tout ce qu’il apporte. D’abord en tant que défenseur, où son expérience et son sens du placement font merveille. Ce secteur était notre point faible par le passé et, cette saison, nous sommes la deuxième équipe de la série ayant le moins encaissé. Offensivement, il a marqué huit buts de la tête. Je suis ravi de travailler sous ses ordres, même s’il exige beaucoup de discipline. Nos bons résultats, c’est en grande partie grâce à lui.

Comment voyez-vous la fin de saison et la suite de l’aventure ?

Il nous reste deux matches contre Arlon B et à Jamoigne. Nous ne sommes pas démobs, c’est deux rencontres de préparation idéales. Nous sommes persuadés de pouvoir battre n’importe quelle équipe au tour final. Dans la phase classique du championnat, nous les avons toutes accrochées.

La montée en P1 n’est pas un objectif prioritaire cette année, mais c’est clairement notre souhait pour les prochaines années. Maintenant, si cela doit arriver plus tôt, on ne crachera pas dessus.

Quelle est l’équipe que vous souhaitez rencontrer en demi-finale du tour final ?

Aucune importance, c’est à nous de faire le match nécessaire pour l’emporter.