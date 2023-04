On est fatigué (rires), mais surtout fier de soi et des membres du club qui se sont investis tout au long de la saison.

Avez-vous encore des réjouissances prévues ?

Oui, mais très simples. On espère faire bonne figure lors des trois derniers matchs. Ce samedi contre Autelbas, l’un de nos sponsors sera présent et réserve un beau geste envers les supporters présents. Le dernier match se jouera à la maison, à Toernich (NDLR: ils jouent d’habitude à la Spetz, à Arlon) avec un programme festif en toute simplicité et avec les gens du village que nous souhaitons retrouver nombreux pour l’événement.

Comment avez-vous vécu ce match décisif ?

C’était un plaisir d’être là, de voir les anciens avec qui j’ai passé de si bons moments et de voir nos supporters. Depuis le début de la semaine, j’avais prévenu que l’on ne verrait pas du grand foot. Dans ce match, il n’y avait qu’un objectif: les trois points, peu importe la manière. Pendant le match, on est resté calme, il n’y avait pas lieu de stresser, il restait tout de même quatre journées pour obtenir un point. Les joueurs ont vraiment voulu que cela se passe à Halanzy et je pense qu’ils auraient été plus déçus que moi si cela n’avait pas pris une tournure favorable au stade Ridremont. Ils voulaient vraiment m’offrir et s’offrir cela à Halanzy.

Est-ce une revanche pour vous d’être champion ici à Halanzy où vous avez passé tant d’années avant d’être remercié en 2010 ?

Ce serait arrivé il y a sept ou huit ans, certainement (NDLR: les dirigeants halanzynois parlent, eux, d’une démission à l’époque, mais l’entraîneur assure qu’il s’agissait bien d’un limogeage). Maintenant non, plus du tout, cela fait plaisir certes, mais ce n’est pas une revanche. Je côtoie quasi tous les joueurs de Halanzy via mon club de futsal. J’ai gardé beaucoup d’amis chez les Miniers et j’ai reçu beaucoup de messages venant de Halanzy.

Vous êtes champions la saison où vous aviez affiché le moins d’ambition en début de saison. Comment expliquez-vous cela ?

Ah, cela… La cohésion et le collectif, sans doute. On n’était pas nombreux, 13 ou 14 joueurs. C’était souvent tous les mêmes, donc, on n’a pas souvent dû remanier le onze. Et lorsque c’était nécessaire, quelques bons joueurs de réserve sont venus dépanner de belle manière.

Quel a été le tournant pour vous cette saison ?

Il y a eu deux matchs clés. Le 0-1 à dix à Sainte-Marie juste avant la trêve et le 3-3 contre Messancy B chez nous alors que nous jouions sans quelques titulaires. La force de caractère des joueurs a fait la différence et a apporté une grande confiance au groupe.

Moins faire la fête

Quels sont les secteurs de jeu que vous devez améliorer pour tenir la route en P2 ?

Chaque secteur. Notamment l’utilisation des flancs. Le plus gros chantier sera d’améliorer la préparation de match au niveau individuel. En P2, certains ne pourront, ne devront plus, faire autant la fête la veille d’un match comme parfois cette saison (rires).

Avez-vous déjà acté des arrivées ou des départs ?

Pas de départ à ma connaissance. Rayon arrivées, Nikola Gerseau, qui a joué en jeunes chez nous, reprendra la compétition. Il est gratuit car il est né en 97 et s’est désaffilié d’Arlon. Pour le reste on attend, on a de nombreuses propositions de bons jeunes, mais on doit tout étudier et voir l’aspect financier. On ne peut pas dépenser en transferts l’argent que nous n’avons pas. Nous avons aussi contacté des joueurs plus expérimentés. Certains ont directement refusé, d’autres sont en attente. On espère avoir quatre ou cinq joueurs en plus. On doit aussi recruter pour nos réserves et nos dames. Il ne faut d’ailleurs pas hésiter pas à me contacter…