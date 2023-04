Toujours aussi bien. Et soulagé que ce titre soit tombé assez rapidement. On savait qu’on avait le droit à quelques erreurs, mais on n’en a pas fait. On voulait cette première place et c’est désormais chose faite.

Le titre acquis, après une série de 17 succès consécutifs, vous reste-t-il des objectifs cette saison ?

Je me suis d’abord dit que j’allais faire plaisir un peu à tout le monde, puis j’ai changé d’avis. Je veux préparer la saison prochaine et je vais essayer des joueurs à différentes positions, dans lesquelles ils pourraient jouer ou dépanner. On va être sérieux jusqu’au bout quand même.

La "French touch" de Bouillon

Avec 13 joueurs français sur 15, c’est une véritable "French touch" qui s’est installée à Bouillon. Vous l’expliquez comment ?

Par la situation géographique d’abord. Qu’on joue à Charleville ou à Bouillon, c’est pareil, 15 minutes de route (NDLR: il réside à Noyers-Pont-Maugis, près de Sedan). Et le championnat belge est plus attractif: des journalistes, les caméras, des récompenses, etc. Les gars aiment ça et prennent plaisir à jouer ici ou dans un autre club frontalier.

Mais on connaît la rivalité franco-belge.

Je vais peut-être vous surprendre, mais je la ressens moins qu’avant. Peut-être parce que je ne suis plus sur la pelouse, peut-être aussi parce que les sanctions prises pour lutter contre la xénophobie ont fait leur effet.

Ce sacre pour les 100 ans du club, c’était une obligation ?

On avait mis un gros accent là-dessus en début de saison. Et ça nous a fait plaisir de l’offrir au président Geoffroy Godart qui de mon point de vue n’a pas eu de chance avec le Covid sur les dernières années. On aurait peut-être pu monter un an plus tôt.

En début de saison, en découvrant l’effectif d’Habay et ses possibles renforts de l’équipe A, vous n’avez pas eu peur ?

Non, c’était même une source de motivation supplémentaire. Pour tout vous dire, on craignait surtout que les matches sur des terrains compliqués ne conviennent pas à notre jeu.

Retrouver la P1

Vos intentions la saison prochaine ?

Je suis un compétiteur. On ne sera pas là pour faire de la figuration. Je suis déjà un peu les matchs de 2B en allant voir Ochamps, Libin ou Florenville. Et je pense qu’on peut faire quelque chose de bien avec le noyau actuel et les recrues (NDLR: Chauffour et Tymanyk, de Sainte-Cécile ; il ne devrait pas y en avoir d’autres).

Votre président a même déclaré que Bouillon ne compte pas s’arrêter là…

C’est le plan qui a été mis en place, en effet. Le club aimerait retrouver la P1 (NDLR: qu’il a quittée en 1999).

Personnellement, vous finissez enfin sur la première marche du podium après tant d’années sur la deuxième.

C’est vrai que comme joueur, à Poupehan (NDLR: où il a joué de 2002 à 2020), j’ai collectionné les places d’honneur et les tours finaux sans succès. La malédiction a pris fin. Je ne pouvais pas rêver mieux pour ma première saison en tant que coach principal (NDLR: la 2e en fait puisqu’il a officié six mois à la tête de l’équipe B en 2021-22).