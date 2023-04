Basket: c'est victoire ou vacances pour Araujo et les Athusiens, ce soir à Saint-Hubert

Oui. En défense, on n’a pas été à la hauteur, c’est clair. Mais cela n’enlève rien au fait que Saint-Hubert a été très fort. Je trouve qu’ils ont fait un sacré match. Cela reflète leur deuxième tour.

Que devez-vous corriger ?

On n’a pas été assez agressif sur porteur du ballon. Pirotte s’est beaucoup trop baladé, selon moi. Et trop de joueurs sont passés dans notre dos. On doit aussi contester plus leurs shoots. Et être plus présent physiquement. Et devant, il nous faudra plus de réussite aux tirs à distance. Même si je trouve qu’on en a eu plus que d’habitude, car cette saison, on n’a vraiment pas eu de réussite extérieure. Et dimanche, Diderich sort au mauvais moment pour sa 5e faute. Il venait de mettre deux tirs à trois points d’affilée. C’est dommage qu’on le perd à ce moment-là.

Physiquement, vous avez l’avantage, non ?

Oui, au niveau corporel. Mais il faut pouvoir s’en servir. Et Saint-Hubert a l’avantage physique, au niveau de la vitesse, de l’explosivité, de la vivacité. Sur les démarrages, ils sont très rapides.

Le retour de Nicolas Buffin vous a fait du bien ?

Bien sûr. Il a l’expérience des play-off. Il a un QI basket phénoménal. Il est intelligent dans son jeu et il nous en fait profiter. Il fait du bien sur le terrain et dans le vestiaire également. Et Nico Mattern aussi. Il est infernal en défense. Il court partout, il a quatre poumons. Et il est très difficile à bouger. Je ne connais pas un gars comme lui. Sa présence est hyper bénéfique.

En face, la présence de Jean Lejeune dans la raquette a pesé en fin de match. Votre avis ?

Jean Lejeune se place bien dans la raquette et quand il lève les bras, il est difficile à contourner. Il joue beaucoup avec son corps. C’est vrai qu’il nous a embêtés.

Saint-Hubert B vous a donc laissé une belle impression ?

Tout à fait. Ce sont de très bons jeunes qui en veulent. Ils sont adroits aux shoots, ils savent défendre, ils jouent intelligemment. À la distribution, Pirotte nous a fait mal avec ses pénétrations. Pour l’âge qu’il a, il a un bon QI basket aussi.

Lors du dernier Saint-Hubert B – Athus, le 25 février, vous avez ramassé une sacrée claque (84-49). Vous avez encore ce match en tête ?

Quand on domine tout le championnat et qu’on se prend une casquette de 35 points, on n’oublie pas. C’était un non-match complet de notre part. Et eux avaient disputé un match extraordinaire, avec de la réussite et un super collectif. C’était impressionnant à voir. Mais c’était un accident pour nous. Inconsciemment, est-ce qu’on l’avait pris à la légère ? C’est possible.

Ce mercredi, on veut montrer qu’on n’est pas en play-off pour rien.

Cette fois, Athus est dos au mur.

On n’a plus droit à l’erreur, cela rajoute du piquant. Ce n’est jamais facile d’aller gagner à Saint-Hubert, mais je sais qu’on peut le faire. On est plus que motivé. Saint-Hubert peut avoir un creux aussi, ou avoir trop confiance, on ne sait jamais.

Les clés du match ?

La défense, le repli vont être importants. Mais je pense que c’est l’équipe qui en voudra le plus qui gagnera.