Arnaud Chalon, le meilleur marqueur

Cette année, pas de photo-finish. Arnaud Chalon domine le classement, avec une moyenne de 22,3 points marqués, en 15 matches. L’Athusien Medhi Araujo, 2e, tourne, lui, à 17,5 points.

Rappelons que pour figurer dans ce classement, il faut participer au minimum à 70% des matches de son équipe, soit 16 sur 22. Ce qui permet à Arnaud Chalon d’y être, avec seulement 15 matches à son compteur, c’est le forfait (administratif) de son équipe contre Rulles. Libramont n’a, donc, disputé que 21 matches.

"D’un point de vue individuel, je ne vais pas mentir, c’est une première place qui fait toujours plaisir, commente Arnaud Chalon. C’est chouette. Je suis content de ma performance. Mais d’un point de vue collectif, les résultats de l’équipe n’ont pas répondu aux attentes. Or, c’est bien cela qui prime. Donc, pour moi, c’est une saison ratée. On n’a pas été en finale de la Coupe, ni en play-off. Aucun objectif n’a été atteint. Je ne peux pas être satisfait."

Son record de la saison (37 points), il l’a établi à Arlon. "J’étais dans un bon jour. Ça a été tout seul. " La défense contre laquelle il a éprouvé le plus de difficultés à trouver l’anneau ? "On a affronté beaucoup de zones. Quasiment que ça. Celle qui m’a posé le plus de problèmes, c’est celle de Rulles, dans sa petite salle, lors du dernier match. Face aux zones, j’ai beaucoup attaqué l’anneau. J’essaie de créer des espaces et de ressortir le ballon, ou je vais au bout de mon action. J’ai aussi beaucoup marqué en contre-attaque, sur ma vitesse. Et je trouve que j’ai eu une bonne réussite à trois points cette saison."

Trois Athusiens

L’Athusien Medhi Araujo est un habitué du top 5. "Je n’ai pas encore eu la chance de terminer à la première place, glisse-t-il. Mais ce n’est pas ce qui compte le plus. J’ai livré une bonne saison et je suis satisfait avec cette 2e place, c’est un petit bonus personnel, mais je suis encore plus satisfait de la saison de l’équipe. Cette année, j’ai été plus efficace à l’intérieur, sur les pénétrations, qu’aux shoots à distance. J’ai vu que ça fonctionnait bien en jouant un peu plus sur mon physique dans la raquette. Et j’ai été efficace à la finition. C’est peut-être pour cela que j’ai perdu un peu mon shoot à distance. Et j’ai vraiment du mal à le récupérer."

On remarque que trois Athusiens se retrouvent dans le Top 6, puisque l’ancien multiple vainqueur Kévin Verhelst termine à la 5e place, et le jeune Grégory Fisch À la 6e.

La règle des 70%

Notons que sans la règle des 70%, Tom Guischer (Neufchâteau C) aurait pris la 2e place de ce Top 30, avec une moyenne de 20,1 points en 14 matches. Et il aura manqué un seul match également à Bastien Gillain (Saint-Hubert) pour finir 5e (15,5 points en 15 matches). Pour rappel, l’an dernier, le même Gillain aurait déjà pu finir en tête du classement (avec 20,5 points en 12 matches) s’il avait disputé suffisamment de rencontres.

Le Fratinot Yohann Smaïl (15,2 points en 9 matches) n’a pas joué assez non plus.

Le classement final ne tient pas compte du dernier match de championnat, entre Chantemelle et Tintigny, qui est programmé le 1er mai.