Axel De Lie dans son nouveau registre à l'Arden Challenge ce dimanche

Désormais dans le hall d’entrée du milieu professionnel, Axel marque, pas à pas, son territoire au sein de l’équipe B de Lotto Dstny. Comme au récent Tour du Loir et Cher. "C’était ma seconde épreuve par étapes après l’Olympia’s Tour, dit-il. J’étais encore un peu stressé, redoutant surtout les chutes, mais je pense avoir démontré que je suis en train de bien progresser. Je finis 60e, mais à six minutes, alors qu’en Hollande, j’avais concédé trente minutes au général. Qui plus est, j’ai veillé à remplir au mieux mon rôle d’équipier. Avec succès puisque Jarne Van de Paar remporte une étape, repart avec le maillot vert et la 4e place au général. Sur un plan personnel, je constate que je tiens aussi la distance. Très souvent, c’est plus que le double de ce que je connaissais voici quelques mois à peine. J’ai juste souffert le dernier jour, mais ce qui est marrant, c’est que samedi, j’ai éprouvé les meilleures sensations de ma carrière. "

La Flèche ardennaise le 7 mai

Cette semaine, Axel a repris son boulot de mécanicien vélo chez Bilke4all à Neufchâteau.

"J’entre dans une période un peu creuse, explique-t-il. N’étant plus espoir, je ne peux être repris dans les prochaines sélections pour des courses réservées aux U23. Je participerai, par contre, à la Flèche ardennaise le 7 mai prochain, mais c’est surtout à partir de juin que mon programme de courses va s’intensifier."

En attendant de s’attaquer à la seconde partie de sa saison, Axel va donc se préparer au mieux.

Au vu de ses prestations, il n’est pas interdit de penser qu’il pourra bientôt saisir l’une ou l’autre occasion de s’aligner au sein de l’équipe A, voire même aux côtés de son cadet Arnaud.

Le mois d’octobre est encore loin, mais pourquoi ne pas découvrir l’aîné de la fratrie à Marche-en-Famenne, lors d’une Famenne Ardenne Classic où Arnaud doit une fameuse revanche à lui-même comme à ses supporters ?