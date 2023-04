A 41 ans, Arnaud Lays prend son pied devant

Depuis quelques semaines, Arnaud, qui a disputé la grande partie de sa carrière comme défenseur, se retrouve aux avant-postes. "Cela permet à l’équipe de jouer plus haut et de combler l’absence de Bryan Boulard. À 41 ans, je prends toujours beaucoup de plaisir et je ne suis pas trop mauvais (rires)."

Il vient en effet de planter 4 buts en 3 rencontres et, tout comme l’équipe, est dans une bonne dynamique. "J’ai le sentiment que l’annonce de mon départ en fin de saison en a libéré beaucoup."

Une opportunité en or

Car c’est à Assenois B qu’Arnaud va rebondir. "J’ai senti que le groupe était moins réceptif et que de mon côté, que je n’étais sans doute plus l’homme qu’il fallait. J’avais besoin d’un nouveau challenge. J’ai d’abord annoncé à Sainte-Marie que je ne souhaitais plus être le T1 à l’issue de cette saison. C’est à ce moment-là qu’Assenois m’a soumis une proposition que je ne pouvais pas refuser. Etre joueur-entraîneur dans un club doté de très belles infrastructures, avec une belle politique de jeunes et à deux minutes de mon domicile, c’est à mon âge une opportunité en or.", conclut-il.