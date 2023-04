Pour Chems Khelfi, Libin n’a pas encore perdu le titre

"Cela ne s’est pas passé comme prévu, sourit Chems Khelfi. Mais ne comptez pas sur moi pour dire que le titre, c’est fini. Il reste six points, nous devons prendre les six unités pour ne rien regretter. Déjà, il faut battre Florenville dimanche pour revenir à trois points, pour ne pas finir la saison avec deux revers à domicile et parce qu’il n’est pas question de voir Florenville venir fêter le titre sur notre terrain. Est-ce que je crois à une défaite de Florenville face à Paliseul au dernier match ? Pourquoi pas ? Il suffit que Paliseul marque rapidement un but et que cette équipe ferme la boutique derrière. Tout peut arriver."

Samedi soir, Libin a sans doute livré un de ses plus mauvais matches de la saison. Pour preuve, Jérôme Golinvaux, le portier des Canaris, a passé une soirée des plus tranquilles. "Nous n’étions pas dedans. Nous avons tenté de jouer notre jeu habituel, mais Ochamps a gagné tous les duels. Moi, devant, j’ai été pris en tenaille par les deux centraux et j’ai dû toucher cinq ballons sur l’heure de jeu que j’ai disputée. Nous savions que nous allions tomber face à une équipe avec du répondant physique, mais nous n’allions pas changer notre manière de jouer à trois matches de la fin. Tout le monde avait envie, mais cela ne s’est pas concrétisé sur le terrain. Et honnêtement, je pense que même si la seconde période avait encore duré trios heures, nous n’aurions pas marqué. Schroeder seul sur phase arrêtée ? Ils sont même deux à être complètement isolés au second poteau. Cela ne peut pas arriver", râle Chems Khelfi.

Si Libin vient à échouer dans sa quête du titre, les Libinois parviendront-ils à trouver les ressources pour aborder le tour final ? "Oui. Il faudra digérer rapidement. Et celui qui n’aura pas digéré, qu’il laisse sa place et qu’il regarde le match en spectateur, lance le meilleur buteur libinois. Nous devons jouer en P1 la saison prochaine, je pense que nous sommes prêts. Nous avons disputé des rencontres face à des équipes de l’élite et nous n’avons pas été ridicules. Loin de là. Libin a tout pour passer un cap. Le tandem Andy Léonard – Damien Philippe fonctionne à merveille, le groupe vit bien, le comité et le président sont toujours à l’écoute."

"Mays, Ara, Rodrigues, on dirait qu’ils ont 25 ans"

Et Chems Khelfi voudrait être de la partie pour cette aventure en P1. "J’avais dit que c’était ma dernière saison, mais je me sens très bien, donc pourquoi arrêter, sourit l’ancien joueur de Poupehan, Bouillon ou encore Ochamps. Les meilleurs jeunes à Libin ? Vous en avez beaucoup. Le petit Louis Robert, c’est costaud dans la ligne médiane. Tous nos adversaires nous parlent de lui. Après, ce sont des gars qui ont une bonne formation. Et puis, vous avez des jeunes comme Alexis Mays, Nikola Ara ou Hugo Rodrigues. Ce sont des gamins, mais quand tu les vois jouer, c’est comme s’ils avaient 25 ans tellement ils sont matures."