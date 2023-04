"Oui, Freylange aura une équipe en 2023-2024"

Deux mois plus tard, jour pour jour, les deux anciens cancres de la classe se retrouvent avec la ferme intention d’assurer leur maintien en P1. Leur bulletin est devenu autrement plus reluisant. La troupe d’Éric Picart a engrangé dix points sur les sept derniers matchs. Celle de Michel Godefroid a fait mieux encore, avec un brillant 17 sur 21. En cas de victoire ce soir, les Ardennais, qui ont déjà doublé quatre équipes au classement, se retrouveront huitièmes, une place quelque peu inespérée pour une phalange qui n’a plus quitté les sièges éjectables depuis la cinquième journée.

Les Freylangeois, eux, reviendront à une longueur du trio Houffalize – La Roche – Chaumont en cas de succès ce soir.

Avant ce match à six points, nous avons pris la température auprès du président de Freylange, Michaël Gonry.

M. Gonry, alors que tous vos joueurs vont partir, ils semblent bien décidés à se battre pour laisser Freylange en P1. Surpris ?

Non. Nous avons mis les choses à plat à la trêve. Les joueurs m’ont dit qu’ils étaient des hommes de valeur et qu’ils allaient le prouver. Ils tiennent parole. On ressent un véritable esprit de groupe sur le terrain. Au premier tour, certains jouaient pour leur petite personne. Désormais, ils jouent tous pour l’équipe. Et avec la qualité qu’il y a dans le groupe, je ne suis pas surpris que cela se traduise par de bons résultats. Je suis fier d’eux.

Mais ils vont tous partir. Dès lors, ne serait-ce pas mieux, pour le club, de reconstruire en P2 ?

Non, j’espère qu’on va se maintenir.

On est déjà le 19 avril et Freylange n’a ni entraîneur, ni joueurs pour la saison prochaine…

Je sais. Je ne peux pas encore certifier que Freylange tiendra la route en P1 la saison prochaine, s’il se sauve. Mais je suis convaincu qu’on peut reconstruire quelque chose de correct. Quand j’ai repris la présidence en 2018, dix joueurs venaient de partir. Nous avons réussi à rebondir. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire une deuxième fois ? J’espère pouvoir annoncer le nouvel entraîneur dans les prochains jours.

Et les joueurs ? Vous repartirez de zéro…

Effectivement. Seuls Julien Jacques et Maximo Mendes n’ont pas encore annoncé leur départ. Les autres l’ont fait de manière très élégante, en toute transparence. Ils m’ont tous appelé. Je comprends qu’ils aient envie de voir autre chose, après une saison aussi difficile. Je leur souhaite le meilleur et je les félicite de continuer à se battre pour le club, à l’image d’un Joël Hentcho qui réalise des miracles depuis la trêve.

Mais qui va trouver la vingtaine de joueurs dont Freylange aura besoin pour aligner une équipe la saison prochaine ?

Il est évident que l’on compte sur notre futur T1 pour le recrutement. L’architecte d’une équipe, c’est le coach. Il sait mieux que quiconque les joueurs dont il a besoin. Éric Picart ne me contredira pas. Notre futur entraîneur sera bien conscient que le défi qu’il va relever ne sera pas facile.

Que ce soit en P1 ou en P2, Freylange est sûr à 100% d’avoir une équipe la saison prochaine ?

Oui. Nous vivons une saison très compliquée, mais le club de Freylange n’a pas perdu toute sa crédibilité pour autant. Je reste convaincu qu’on a la capacité d’attirer des joueurs. Ce qui est certain, c’est qu’on n’engagera plus des mercenaires. Ceux qui ont construit l’équipe, il y a un an, n’avaient pas les pieds sur terre. Cela doit nous servir de leçon.

Ce match face à La Roche s’annonce décisif ?

C’est un match très important, pour eux comme pour nous. Si les garçons évoluent au même niveau que samedi, face à Chaumont, je suis convaincu qu’ils feront un résultat. Depuis quelques semaines, ils font le job, et même plus que le job. Pourvu que cela dure.