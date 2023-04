"Oppagne est-il prêt pour la D3 ? Joker"

À partir du moment où le favori change trois ou quatre fois en l’espace de deux mois, il n’y a plus de favori. La seule certitude, c’est que nous sommes en tête et donc que nous avons désormais notre sort entre nos mains.

Vous pensiez pouvoir rattraper Sart ?

Soyons francs, après notre revers à Sart et notre 7 sur 15 à la reprise, l’espoir était devenu très mince. Huit points de retard, même avec un match de retard, ce n’est jamais facile à résorber (NDLR, le 19 mars, Oppagne n’occupait que la 5e position derrière Sart, Gouvy, Ethe et Longlier). Mais bon, ce championnat est fou depuis le début, tant à l’avant qu’à l’arrière. À croire que le destin tient à ce que tout se joue lors de l’ultime journée.

Mais il y a aura un Longlier – Oppagne capital dès ce week-end…

Important, oui, capital, on n’en sait rien.

À la mi-temps, samedi, vous connaissiez le résultat de Sart face à Arlon ?

Oui, parce que vos collègues, situés près des bancs, m’informaient de ce qui se passait à Sart. Mais je n’ai rien demandé et je n’ai rien dit à mes joueurs. Il est toujours préférable de se concentrer sur son propre match.

Oppagne n’avait plus occupé la première place depuis novembre. Le fait de rester dans l’ombre constituait-il un avantage ?

Je ne sais pas. Mais c’est vrai qu’on n’a jamais ressenti trop de pression, cette saison. L’an passé, en D3, nous jouions chaque semaine avec le couteau sous la gorge. Rien de tout cela cette année. Le club voulait simplement digérer la descente et on ne parlait que de Top 5, au départ. Aujourd’hui, le podium est déjà assuré, donc notre saison sera réussie, quoi qu’il arrive.

Vous avez pris plus de plaisir cette saison en P1 que l’an passé en D3 ?

Oui. C’est toujours plus gai de gagner des matchs que d’en perdre.

Dès lors, Oppagne a-t-il vraiment envie de retourner en D3 ?

C’est l’objectif du club, à moyen terme.

Mais à court terme ? Est-ce qu’Oppagne est prêt à remonter en D3 dès cet été ?

Joker. Mais la question ne se pose pas. Rien ne vaut un titre. Donc si on le décroche, on le fêtera comme il se doit et on assumera, avec nos modestes moyens financiers. Personne ne cracherait sur un titre en P1. On sait que ce serait compliqué de tenir la route à l’échelon supérieur, comme pour tout promu luxembourgeois, mais Oppagne est monté en D3 en 2018, un peu à la surprise générale, et cela ne l’a pas empêché d’y rester jusqu’en 2022.

Vous êtes le plus jeune entraîneur de la série, du bas de vos 30 ans. Avez-vous retenu des leçons de votre première saison comme T1, l’an passé ?

Je n’ai pas changé grand-chose à ma manière de fonctionner, sinon que j’essaye de prendre du recul dans les moments plus tendus. Ce qui n’est pas facile quand on est un véritable passionné.

Qu’est-ce qui vous a énervé, cette saison ?

Notre manque de constance pendant les matchs. On n’a jamais vraiment réussi à jouer 90 minutes au même niveau. C’était déjà le cas la saison dernière, nous avions des moments d’absence. Mais il y a un mieux malgré tout.

La grosse satisfaction, c’est l’éclosion de jeunes comme Justin Cornélis et Antoine Borrey ?

C’en est une, oui, mais je suis surtout fier de compter dans mon équipe autant de joueurs formés au club. Ce ne sont pas les seuls. Les Jadot, les Bonjean, Dropsy, Fiacre, Paquet… Ce sont de vrais Gaulois, auxquels on peut ajouter Julien Wansart. Il est un an plus jeune que moi et il a été formé à Oppagne. Il jouait à Amonines ces dernières saisons et on l’a fait revenir l’été dernier. Il est arrivé sur la pointe des pieds et aujourd’hui, il fait son trou en P1 au poste de back droit.

Jordy Jadot risque d’être out jusqu’à la fin du championnat. Un gros coup dur ?

À partir du moment où on perd un joueur que toutes les autres équipes de P1 aimeraient avoir dans leur effectif, effectivement, c’est un coup dur. Mais on a gagné à Arlon et contre Ethe sans Jordy, la preuve qu’Oppagne ne se résume pas à un joueur.

Oppagne n’a ni la meilleure attaque, ni la meilleure défense. Quelle est sa principale qualité, du coup ?

Peut-être son équilibre. Nous avons un bon mix entre des joueurs d’expérience et des jeunes aux dents longues. Puis nous avons une certaine capacité de réaction. Je n’ai jamais vu mes joueurs s’avouer vaincus cette saison. Sauf peut-être à Ethe, le seul match où nous n’avons pas vraiment eu voix au chapitre.

Vous avez finalisé quatre arrivées (Gauthier Joseph, Mike Matondo, Julien Fievet et Dylan Warnier). Le mercato est bouclé ?

On verra dans quinze jours (rires)…