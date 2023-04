L’incroyable saison d’Aurélie Baijot

Dans quelques mois, elle va évoluer en D1 dames et en P1 messieurs, une première dans l’histoire du club. "C’est plutôt pas mal, non ? (rires) ", dit-elle.

En dames, si l’objectif de départ était le maintien, la possibilité de viser plus haut a été évoquée pour la première fois en février. "Après les quatre premières rencontres du 2e tour, nous avons compris que nous ne serions plus inquiétées par les équipes du bas de classement. Et après le nul contre Thuin, nous avons souhaité jouer la montée."

Un niveau qui diminue

Aurélie n’a pas mis beaucoup de temps à convaincre ses équipières de tenter l’aventure. "Émilie Déom est la seule à avoir connu la D1 nationale, lorsqu’elle évoluait à Virton. Nous tenterons de nous maintenir avec nos armes, d’autant qu’il est de plus en plus question de supprimer la D2 à la fin de la saison 2023-24 (NDLR: le national doit bientôt trancher la question). Je me dis aussi que si on monte, c’est parce que le niveau diminue. Mais nous n’allons pas bouder notre plaisir."

Aucun renfort n’est prévu. "Sauf si quelqu’un a envie de venir", précise-t-elle. En dames, Aurélie n’a perdu qu’à deux reprises, ce qui lui vaudra d’être bientôt classée B2.

Et probablement B6 en messieurs. "En dames, c’est logique. En messieurs, je vais attendre la confirmation. Je n’ai joué que 5 B6 et à choisir, je préférerais monter à l’issue d’une saison pleine en P1 ponctuée par un maintien", conclut-elle.