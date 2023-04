Rulles débute en fanfare et file directement à 8-0, ce qui oblige Bastien Delepine à prendre un temps-mort après trois minutes. Fisch et Wauters lancent Musson (8-6), mais Rulles repart de plus belle avec trois bombes de Jacquemin et Graisse (20-6) et une de Tinant pour terminer: 24-8 (10’). Rulles n’est pas rassasié. Après deux lancers de Barras, Tinant s’impose dans la raquette. Jacquemin ajuste à distance: 32-10. Musson se rapproche via Gigi, Barras et Braet (33-30), mais le dernier mot est pour Lambert, Thomas et D. Lambert: 44-25 au repos. Musson ne baisse pas les armes et revient petit à petit: 60-50 et 62-50 (30’) après un panier de Graisse. Dans les dix dernières minutes, les fautes s’enchaînent, les lancers aussi, mais Rulles garde toujours une avance confortable: 66-53, 69-59, 72-59 avant une bombe de Lambert: 81-65 et 87-72 au final.