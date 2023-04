Je ne dirai pas qu’on est serein, mais on n’est pas énervé non plus. Il n’y a rien de dramatique. C’est juste une défaite. On sait qu’on a perdu une bataille, mais on n’a pas perdu la guerre, comme on dit.

On n’a pas vu le meilleur des Mussonnais samedi. Vous confirmez ?

Effectivement. Les Rullots ont très bien joué en défense. Ils connaissent les play-off, ils ont de l’expérience. Et ils ont élevé leur niveau de jeu. C’est à nous de le faire. Et de ne pas stresser en fin de match. Chez nous, mis à part Jacquemin, Delepierre et moi, personne n’avait déjà joué en play-off. On a un peu bégayé, parce qu’on manque d’expérience. Ça a beaucoup joué.

Qu’est-ce qui n’a pas été contre la défense de Rulles ?

C’est difficile d’aller marquer sur Lamy quand il est sous l’anneau. De plus, Rulles n’a pas eu de faute dans le dernier quart-temps… Et on n’a pas eu de réussite à distance. Contre la zone, ça fait mal.

Rulles était à prendre ?

Oui. Franchement, on pouvait gagner. Ils ne sont pas plus forts que nous.

Battre les Rullots dans leur salle, c’est encore plus compliqué ?

Oui. Aller gagner là-bas, en play-off, c’est un exploit. Mais on veut réaliser l’exploit.

Personnellement, vous aimez les grosses ambiances ?

Moi, j’adore les grosses ambiances.

Et les jeunes de Musson ? Ils ne vont pas paniquer ?

J’espère que non. C’est notre rôle, à nous les anciens, de leur faire comprendre qu’il ne faut pas stresser avec tout cela.

Quand on est sur le terrain, on entend les cris, voire les paroles, des supporters ?

Pas spécialement les paroles. Mais on perçoit l’ambiance, oui. Et cela nous booste. Moi, en tout cas, cela me booste. Il faut voir l’aspect positif. En début de saison, on aurait signé des deux mains pour être en play-off. Il ne faut pas l’oublier. C’est de l’expérience, c’est bon à prendre.

Denis Lambert ne peut plus réussir 7 tirs à trois points ?

S’il en remet sept ce mardi, c’est qu’on a joué comme des cons et qu’on n’a pas bien défendu. Il va être tenu à l’œil. Je le connais, le premier shoot, il le prendra. Et dès qu’il en mettra un, il ne faudra plus le lâcher et il ne pourra pas mettre le deuxième.

En face, William Giberti doit en mettre l’un ou l’autre, pour que Musson gagne, non ?

Bien sûr. Je dois mettre mes shoots. J’ai vu qu’ils ont fait une défense spéciale sur moi pendant les trois quarts du match, samedi. Au moins, de cette manière, cela libère de l’espace pour les jeunes. Mais il faut qu’ils mettent leurs shoots. Moi, samedi, une heure et demie avant le match, je n’étais pas sûr de jouer, à cause de mes problèmes de santé. Je ne suis pas au mieux. Mais normalement, je devrais jouer ce mardi. De toute façon, je préfère mettre deux points et qu’on gagne, et qu’on joue la troisième manche chez nous. C’est le principal.

Et le jeu intérieur ? Vous avez bien contenu Simon Lamy au match aller.

Oui. Nos pivots ont bien joué défensivement. Il faudra répéter notre prestation de samedi.

Par contre, en défense, Lamy vous a beaucoup gêné ?

Il a été très fort. Ce qu’il faut faire, c’est mettre un ou deux shoots, pour les obliger à changer de défense. Quand Lamy est au centre de la raquette, c’est presque impossible de passer. Ou il faut être intelligent et le feinter, parce qu’il aime bien sauter et contrer, mais il peut faire des fautes.

Musson veut toujours aller au bout et monter en régionale ?

C’est ce qu’on veut, en effet. On joue à 100% pour être champion et monter.

Nicolas Lanotte est de retour à Musson.