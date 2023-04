Andrianne (Houffalize): "Cinq chances sur dix de nous sauver"

Et samedi, Houffaloise est très bien rentré dans son match avec le but rapide de Brichet. "Ensuite, nous avons su faire bloc, poursuit le capitaine houffalois. Marquer rapidement, cela ne nous a pas toujours réussi cette saison. Nous n’avons pas souvent su garder le zéro, mais samedi, nous avons su le faire. Sans concéder beaucoup d’occasions."

Après la blessure de Kiki Louvins, Houffaloise a dû trouver une solution entre les perches. Et sans hésiter, Romain Andrianne s’est proposé. "Comme nous n’avons pas de second gardien pour le moment, j’avais dit que si un problème arrivait avec Kiki, j’étais d’accord de prendre les gants, raconte le médian défensif. J’ai déjà joué dans les buts. La première année de la fusion, quand l’équipe était en P2, j’ai dépanné pendant six mois entre les perches car les gardiens étaient blessés. Je me suis proposé directement, j’avais confiance même si je m’attendais à avoir plus de ballons. Quand j’ai entendu Kevin Guillaume dire qu’il fallait frapper parce que ce n’était pas un vrai gardien au but, je me suis dit que les Bastognards allaient frapper de partout, mais au final, c’est nous qui héritons des plus grosses occasions."

"Je prends tout sauf le ballon"

Romain Andrianne s’est quand même octroyé une petite frayeur en venant percuter Goran Hougardy dans les dernières minutes. Un contact fautif pour tout Bastogne, mais pas pour l’arbitre. "Est-ce qu’il y a faute ? Oui, répond l’intéressé . J’espère que le joueur n’a rien de grave. Je suis sorti et j’ai tout pris. Sauf le ballon."

À deux matches de la fin, Houffaloise a désormais son sort entre les mains. Si les Houffalois réalisent un 6/6, le maintien devrait être dans la poche. "Nous allons jouer Gouvy et Arlon, deux grosses équipes. Mais nous allons tout faire pour rester en P1. Combien de chances de nous sauver ? Cinq sur dix, commente Romain Andrianne. Si nous descendons, ce sera une déception. Nous n’avons pas l’impression d’être ridicules en P1 mais la situation au-dessus fait que vous pourriez avoir beaucoup de descendants. Après, ce ne serait pas une catastrophe car si nous devons redescendre, nous jouerons directement la montée. Est-ce que je vais achever la saison dans les buts ? Il faudra voir. Si Kiki est blessé, Tristan Barthélémy pourrait jouer, mais il a des soucis au ménisque et il doit aller chez le kiné pendant la semaine. Nous avions quatre gardiens dans le noyau en début de saison et nous n’en avons plus un de disponible."