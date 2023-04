Valère Hustin 3e des 15 km de Liège Métropole

Dimanche, Valère Hustin s’est classé 3e, en 49.27, des 15 km de Liège Métropole. Sur une distance plutôt inhabituelle pour lui et une course qui a réuni 3 800 participants, le Gaumais, affiliée au club de Seraing, a fini derrière Oussama Loneux (47.27) et Dorian Fintolini (47.29). Pour ce rendez-vous qui réunissait plus de 8 000 coureurs sur différentes courses, le Ruettois Mathéo Ladang s’est classé 2e sur 3 km (329 classés). Sur 7 km, le Bastognard David Filbiche a terminé à la 10e place (sur 2 506). Deux trails étaient aussi au programme. Sur 21 km, Loïc Salmin, originaire de Marche, s’est classé 4e, à 15 secondes à peine du podium (642 classés).