Tour final interprovincial: une seule victoire pour monter ?

Dans la foulée du championnat, quatre équipes disputeront le tour final de P1. À savoir Ethe, vainqueur de la deuxième tranche, et les trois autres qualifiés (sauf surprise, les 2e, 3e et 4e du championnat). Les "demi-finales" de ce tour final auront lieu le week-end des 6 et 7 mai, tandis que la finale est programmée une semaine plus tard, le 14 mai. L’équipe la mieux classée reçoit à chaque fois. Si le championnat s’arrêtait aujourd’hui, les demi-finales opposeraient donc Sart à Ethe et Longlier à Gouvy. Le ticket actuellement détenu par Gouvy reste toutefois menacé par Arlon, cinquième avec deux unités de retard sur les Orangés.