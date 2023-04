Si Chaumont se sauve en P1, Jordan Schinckus devrait rester

Face à Freylange, Chaumont a vécu une soirée cauchemardesque. Un but encaissé après deux minutes de jeu, un deuxième juste avant la pause, tout ce que les Chaumontois voulaient éviter. "C’était le pire scénario possible, soupire Jordan Schinckus. Le plus frustrant, c’est que les deux premiers buts tombent sur des erreurs de noter part. Après deux minutes, notre positionnement n’est pas bon et sur une longue balle, nous sommes surmontés et Huberty en profite. Le deuxième, c’est un manque de compréhension et de communication entre Yohan Reyter et moi. Je pense qu’il va jouer le ballon, lui pense que je vais y aller et au final, personne n’y va et Hentcho ne se fait pas prier pour planter le deuxième. Le coach a tenté quelque chose en changeant son axe défensif au repos, mais nous avons pris le troisième. Dans le jeu, ce n’était pas spécialement mauvais. Entre les deux premiers buts, nous avons eu le monopole du ballon face à une équipe de Freylange qui nous attendait. Mais nous n’avons pas su en faire bon usage. Nous étions bons dans la ligne médiane, mais dans les deux rectangles, c’était l’inverse."

Vingt-six buts pris en sept matches

Si Chaumont affiche une belle solidité défensive depuis un an et demi, cela fait quelques matches que les Bleus sont à la peine. Quatre buts face à Oppagne, quatre autres à Freylange, cela fait beaucoup. "Et il faut encore ajouter les trios pris à Vaux et les cinq encaissés contre La Roche et Longlier. Nous venons de prendre vingt-six buts en sept matches, calcule Jordan Schinckus. Je ne sais pas ce qu’il se passe. Ce n’est pas forcément le secteur défensif qu’il faut pointer du doigt selon moi. C’est toute l’équipe qui oublie de défendre correctement. Et on ne peut pas non plus dire que la chance est avec nous."

On le sait, plusieurs joueurs quitteront Chaumont en fin de saison. Jordan Schinckus pourrait faire partie de ceux-là. "Je ne me suis pas encore décidé, avoue-t-il. Si Chaumont reste en P1, les chances que je poursuive sont quand même assez importantes. Le sauvetage devrait aider certains joueurs à se décider. Des départs importants ? Oui, mais si personne d’autres ne s’en va et que des gars arrivent, cela devrait pouvoir le faire. Et tout le monde a envie de se sauver. Même les gars qui s’en vont, ils veulent laisser le club en P1. Est-ce que le départ de Jonathan va peser dans ma décision ? Ma décision n’est pas liée à sa situation même si je ne cache pas qu’après avoir travaillé sous ses ordres, avec son rythme, ses qualités, sa philosophie, avoir un nouveau coach va être difficile au niveau de l’adaptation. Maintenant, je ne connais pas personnellement Jérôme Godfrin, mais je sais que c’est un très bon entraîneur. Est-ce que je vois vraiment Jonathan arrêter le football pendant un an ? Je pense qu’il est décidé. Maintenant, je ne serais pas étonné de le voir s’affiler quelque part, mais juste pour un éventuel dépannage."