Seulement un souci de finition pour Virton?

Pelé Mboyo, que l’entraîneur José Jeunechamps tient pourtant en très haute estime, en a notamment pris pour son grade. Les réactions auraient certes été différentes s’il avait mieux exploité une ou deux de ses trois occasions, mais c’est le lot de tout avant-centre. Et encore plus lorsque ses capacités physiques ne permettent plus de compenser un manque d’efficacité.

L’entraîneur virtonais, tout comme son adjoint Jeremy Taravel, a raison de dire que, cette fois encore, son équipe a obtenu plus d’occasions que son hôte, mais force est de constater que, comme souvent cette saison, les véritables combinaisons offensives ont été rares – comme si les automatismes étaient toujours en plein rodage – et que l’Excel peine à la construction dans une ligne médiane insuffisamment inspirée. Ou mal occupée, c’est selon. "Nous sommes derniers. Quand tu viens ici, ce n’est pas pour voir le Barça et son tiki-taka", rétorque Jeunechamps qui, depuis son arrivée en Gaume, a misé davantage sur l’impact physique et sur la densité offensive (en alignant quatre attaquants) que sur le pouvoir créatif d’un noyau qui n’en regorge pas. "Un élément en plus dans le milieu ? On va y gagner au niveau football, mais on va y perdre dans la récupération haute du ballon", juge le Sprimontois.

Stats cruelles

Le choix peut se comprendre, surtout dans la situation actuelle de l’équipe. Le hic, c’est que cette densité offensive n’offre pas, pour l’heure, la garantie de nombreuses situations dangereuses et encore moins d’une efficacité suffisante. Il suffit de jeter un œil sur les stats pour s’en convaincre. Derrière Anne (8 buts, 2 assists), qui n’a pourtant pas joué toute la saison, l’écart est important: 4 buts, 3 assists pour Mabella, 4 et 2 pour Abdallah, 1 et 1 pour Aguemon, 3 (dont 2 penalties) et 1 pour Mboyo (arrivé en janvier). On pouvait espérer bien mieux, d’autant que le danger ne vient pas vraiment de la 2e ligne (1 but, 1 assist pour Doué, 2 assists pour Kagé, 1 pour Koziello). "On a de bons attaquants, mais ils doivent être plus exigeants envers eux-mêmes, admet José Jeunechamps. Il n’y a guère que Mboyo qui se crée des occasions ces derniers temps."

Bref, le constat n’est pas rassurant, mais le T1 de l’Excel garde confiance. "J’ai regardé Standard – Genk, vous pensez que c’était mieux ?, conclut-il. Loin de là. On ne va pas abandonner parce qu’on a concédé deux défaites de suite. Pour moi, c’est clair, il manque la finition et on va continuer à la travailler."

Du folklore, ça ?

Dimanche, les ultras virtonais ont sacrifié à cette (détestable) mode venue de l’élite, qui consiste à insulter le gardien adverse (et sa mère au passage) à chacun de ses dégagements. Refrain désormais aussi connu et répété que stupide. Et bel exemple, de surcroît, pour les enfants qui se rendent au stade. La Fédération, qui combat, à juste titre, les insultes racistes dans les stades, ne devrait-elle pas aussi sanctionner de tels comportements ? Ou va-t-elle continuer longtemps à les considérer comme faisant partie du folklore ? Demandez donc aux mamans des portiers ce qu’elles en pensent…

Vite dit

Deux matches proposés à AguemonYanick Aguemon, exclu en toute fin de match pour un coup au visage d’un adversaire, a reçu une proposition de suspension pour deux rencontres (et une avec sursis). Le club gaumais a toutefois fait opposition.

Une équipe B plus régionale ? L’Excelsior lance un appel pour recruter des joueurs de la région dans son effectif U23 en vue de la saison prochaine (les candidats peuvent se manifester par mail à espoirs@revirton.be). Une équipe pour laquelle le staff, composé actuellement de Pape Diakhaté, Rémi Dendani et Wissam Oujedid, ne devrait pas être reconduit.

Hayes en business Si on l’avait un peu perdu de vue depuis son passage remarqué à la direction de l’Excelsior, le controversé Alex Hayes était de retour dans les business seats du Faubourg dimanche. S’il n’a plus d’influence au sein du club gaumais, où il n’a pas laissé de bons souvenirs, le Franco-Britannique est resté lié avec Flavio Becca et, selon certaines sources, s’occuperait d’une société de management en collaboration avec le patron de l’Excelsior.

Nouveau CQ Bernard Bolly, secrétaire général de l’Excel, occupe aussi la fonction de correspondant qualifié désormais. Il a pris le relais de Tom Van den Abeele qui, même s’il est toujours sous contrat chez les Verts, en est de plus en plus éloigné. Il n’y remplirait plus que quelques tâches administratives secondaires.