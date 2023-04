Pour une première, les Borquins sortent le grand jeu

Emmené par Verhelst et Fisch (12 points dans le premier quart-temps), Athus file à 7-0 et 15-6 (4’). Mais Pirotte et Pierret lancent Saint-Hubert dans le match et les échanges s’équilibrent: 17-15, 23-23, 30-30 (13’). Motch se met en évidence et Saint-Hubert prend alors les commandes, en vue du repos: 36-41 (17’), 41-46. Dès la reprise, Pierret, Pirotte et C. Michel font le forcing et obligent Michaël Raimond à prendre un temps-mort (41-53). Buffin s’interpose, mais Motch et C. Michel insistent: 46-60 (26’). Athus n’a toutefois pas dit son dernier mot et réduit l’écart sous l’impulsion de Diderich, Verhelst et Mattern: 60-69 (30’). Diderich (deux missiles coup sur coup) retrouve son adresse du All Star Game et le suspense réapparaît (66-69). Les Athusiens se rapprocheront à une petite unité (70-71, 77-78 à la 39’), mais ils ne parviendront pas à égaliser, et encore moins à prendre les commandes. En face, Lejeune en impose dans la raquette et contre Fisch, qui y réfléchira à deux fois. Il inscrit aussi deux paniers importants. Tout comme Pirotte (77-83), qui rate ses lancers, mais Gilain réussit les siens et Saint-Hubert peut fêter cette première victoire avec ses bruyants supporters: 77-85, 80-86.

"La cinquième faute de Diderich nous fait mal, relève Michaël Raimond. D’autant qu’il venait de reprendre confiance. On a eu les opportunités pour passer devant, mais on n’a pas su concrétiser. Ce sera compliqué d’aller gagner à Saint-Hubert, mais rien n’est impossible"

Du côté borquin, le coach Antoine Noël ne pouvait cacher sa joie: "On a comblé notre manque d’expérience par de l’énergie, du rythme et par ce qu’on sait faire de mieux, de la vitesse et du jeu en première intention. C’était un beau match, avec du basket fluide. On a souffert physiquement. mais on marque 86 points, c’est pas mal. J’ai l’impression que c’est l’équipe la plus calme qui a gagné. Les gamins m’ont encore épaté."

La deuxième manche aura lieu mercredi à Saint-Hubert.