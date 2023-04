Le Stabulois prend une grosse option sur le titre

Dix-neuf matches et dix-neuf victoires. Et pourtant, les filles du Stabulois A ne sont pas encore championnes en P1. Pire, avant le choc face à Bertrix, elles n’étaient même pas en tête. Mais en venant à bout des Bertrigeoises, qu’elles avaient battues 2-3 à l’aller, les filles du président Grosjean ont pris la tête de la série, avec deux points d’avance sur Bertrix A à une petite journée de la fin. "Est-ce que j’étais tendu en sortant du lit dimanche matin ? Non, pas du tout. Je n’étais pas spécialement serein, mais je n’étais pas du tout nerveux, raconte David Gray, le coach des Stabuloises. Je sais que mes filles sont capables du meilleur comme du pire. Mais je ne m’attendais pas à gagner sur un tel score. Le titre ? Nous avions utilisé notre joker en perdant un point à Florenville. Nous avons les cartes en main, mais il faudra encore gagner à Bertrix B (NDLR: une défaite 3-2 sera aussi suffisante). Je m’attends à une chaude réception là-bas d’autant plus que nous ne serons pas au complet. Ce serait malheureux de perdre le titre en ayant gagné autant."