Insulte raciste, bagarre: la police a été appelée après Érezée – Harre-Manhay

Il a pourtant fallu faire appel à la police et même à une ambulance, dimanche, à Érezée. L’après-match a été houleux et des coups ont été échangés. Du côté de Harre-Manhay, on accuse l’attaquant d’Érezée Guillaume Léonard d’avoir tenu des propos racistes. "C’était un match tendu, avec des duels, quelques provocations, mais c’est resté dans les limites pendant 90 minutes, avance Jérôme Roberty. En revanche, celles-ci ont été allégrement franchies après la rencontre. Guillaume Léonard a traité notre défenseur, Diouf, de ‘‘sale nègre’’ et cela a mis le feu aux poudres. Je suis allé dans le vestiaire d’Érezée et je lui ai demandé de venir s’excuser, ce qui aurait pu arranger bien des choses. Il m’a répondu que s’il venait dans notre vestiaire, c’était pour répéter ce qu’il avait dit. J’ai compris que ma tentative de réconciliation était vaine. Quand je suis revenu dans notre vestiaire, Diouf se tenait la tête dans les mains. Il était en pleurs. Je peux vous dire que cela m’a fendu le cœur. C’est un amour, le gars le plus gentil du monde. Je me sentais encore très mal ce lundi matin quand je me suis réveillé. Je n’avais jamais vu cela. Si cela se produisait dans mon équipe, je ne voudrais plus voir le garçon qui a tenu de tels propos. Ce serait lui ou moi. D’ailleurs, une plainte devrait être déposée. Ironie de l’histoire, Guillaume Léonard s’était proposé chez nous voici quelques semaines…"

Julien Fievet, attaquant d’Érezée, reconnaît avoir entendu des insultes racistes. "Je ne vais pas le nier, dit-il. Je pense que des sanctions seront prises. Les provocations existent depuis la nuit des temps, sur les terrains de football, mais les insultes racistes ne sont pas tolérables. Ce qui est dommage, c’est que toute l’équipe d’Érezée est pointée du doigt alors qu’il n’y a eu qu’un dérapage."

Le buteur des Canaris estime que les joueurs de Harre-Manhay ont, eux aussi, une bonne part de responsabilité dans les échauffourées qui ont émaillé la fin de rencontre. "Nous étions occupés à fêter la victoire avec nos supporteurs quand quatre ou cinq d’entre eux sont venus à notre rencontre, dit-il. Je ne pense pas qu’ils venaient pour nous serrer la main et nous féliciter. Et si je ne défends évidemment pas le joueur de mon équipe qui a prononcé ces insultes racistes, je n’ai pas eu l’impression que Diouf était le gars ‘‘le plus gentil du monde’’ que décrit Roberty. Il n’est, en tout cas, pas le plus poli sur un terrain. Il m’a insulté à plusieurs reprises: ‘‘fils de p…’’, ‘‘connard’’ et j’en passe. J’ai l’habitude d’être provoqué sur le terrain, donc cela m’est passé au-dessus de la tête, mais qu’on ne fasse pas passer ce garçon pour un ange non plus."

Hier, Aubrey Théodore, président-joueur d’Érezée, ne savait pas encore quelles suites il allait donner aux événements qui se sont produits ce dimanche. "Nous allons analyser la situation, dit-il. J’essaye de recouper les différentes versions. Je ne sais pas exactement ce qui a été prononcé. ‘‘Sale nègre’’, ‘‘sale bougnoule’’ ou ‘‘sale Noir’’ ? L’échelle de gravité n’est pas la même selon moi, même si rien de cela n’est tolérable. Je trouve néanmoins que Harre-Manhay fait beaucoup de foin, sur les réseaux sociaux notamment. Je me suis fait traiter de ‘‘gros lard’’ une bonne partie du match, je n’en ai pas fait tout un fromage."

"La violence physique était du côté de Harre"

En clair, Aubrey Théodore estime que les torts sont partagés: "Je veux bien présenter mes excuses au club de Harre-Manhay et reconnaître notre part de responsabilité, à condition qu’il fasse de même. S’ils nous accusent d’avoir fait preuve de violence verbale, la violence physique était clairement de leur côté. Dans les deux camps, il y a des gens qui ont dépassé les bornes. C’est vraiment regrettable d’en arriver là. Je n’avais jamais vu cela. Tout cela à cause de quelques personnes qui ne savent pas boire ou contrôler leurs émotions. En tant que président, je suis déçu de voir certains dirigeants manhaydois essayer de coller à Érezée une étiquette qu’il ne mérite pas. Un joueur a dérapé, nous étudions la possibilité de le sanctionner. Pour le reste, que Harre-Manhay balaie devant sa porte."

La parole des uns contre la parole des autres. Mais quelle tristesse d’offrir un tel spectacle devant des enfants pour un match de deuxième provinciale…