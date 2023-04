Cyprien Breda: "Je marque, mais mes buts ne servent à rien"

Non, pas du tout. Je préférerais cent fois que mes buts nous aident à nous maintenir. Mais ces derniers temps, ils ne servent à rien. Je marque, mais on perd (NDLR: ils ont tout de même servi à vaincre Durbuy au 1er tour, puis Ciney, Libramont et Aywaille).

C’est particulièrement frustrant ?

Oui. Je suis en forme assez tard, au moment où il faut des points, mais collectivement, ça ne tourne plus rond. On ne travaille plus tous ensemble pour l’équipe, on commet des imprécisions. Or, on a besoin d’être tous performants pour prendre quelque chose. On risque de se faire peur jusqu’au bout.

Et on imagine que vous regardez de plus en plus souvent les résultats de vos concurrents ?

Oui, bien sûr. Samedi, nous étions cinq Méchois pour suivre Libramont – Herstal. Et c’est dommage d’en arriver là, dommage de se dire que pour se sauver, on compte sur la descente d’une équipe luxembourgeoise.

Une leçon pour la prochaine saison

Vous avez marqué à huit reprises au second tour. Avec le recul, vous ne regrettez pas vos difficultés pour revenir en forme avant la trêve ?

Si, évidemment. Quelque part, ma production actuelle me rassure quant à ma capacité à évoluer en D3, mais je me dis que j’aurais pu faire bien mieux. Et surtout que nous serions peut-être déjà sauvés si j’avais marqué davantage au premier tour.

C’est aussi une leçon ? Parce que, ce n’est pas un secret, vous aviez bien profité de la trêve estivale l’an passé…

C’est clair. En P1, ça peut passer, surtout si vous jouez contre un mal classé, mais pas en D3. D’un autre côté, notre saison s’était terminée très tard avec le tour final (NDLR: le 12 juin) et la coupure était trop courte. Ici, ça va se finir fin avril et j’aurai le temps de souffler avant de reprendre les entraînements.