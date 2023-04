Vaux-sur-Sûre remonte, dix ans plus tard

Sérieusement bousculé dans la finale, Vaux-sur-Sûre a accueilli le coup de sifflet final comme une libération. Compogne poussait depuis un quart d’heure, venait de frapper deux fois sur le poteau par Adrien Demuynck et Corentin Musiaux. Les Lièvres égalisaient même par Arnaud Wuidart à quelques minutes de la fin, mais l’arbitre annulait le but pour un hors-jeu que très peu de monde avait vu, même à...Vaux-sur-Sûre. Sa décision surperenante enflammait la fin de match et l’après-match, mais l’ambiance festive contagieuse reprenait vite le dessus. Vaux-sur-Sûre et Compogne sont deux équipes amies. La fête allait être plus belle à deux.

La partie avait débuté on ne peut mieux pour les futurs champions qui menaient 2-0 après huit minutes. Un début flamboyant avec Sylvain Dewalque (1-0 via Théo Gillard) et Gauthier Toussaint (2-0) soutenus par Laurent Detaille et David Schoumaker, un quatuor qui donnait le tournis à la défense de Compogne, complètement à la rue. Les jeunes visiteurs, peut-être impressionnés par l’ambiance du match, multiplièrent les erreurs techniques grossières. Beaucoup ont pensé à cet instant le match déjà plié. Pourtant, Compogne revenait de belle façon dans la partie grâce à un but d’Arnaud Wuidart sur corner de Nathan Demuynck (2-1). À la 38e, Kévin Detaille rendait une avance plus confortable aux visités d’une superbe frappe dans la lucarne (3-1).

Compogne presse en deuxième période

Curieusement, Vaux-sur-Sûre apparut moins serein en seconde période que Compogne a le plus souvent dominée. Éric Serwy, sur coup franc, ramenait les Bleus dans la course à un quart d’heure du terme (3-2). Un quart d’heure interminable pour Vaux-sur-Sûre qui sentait ce titre à la fois tellement proche et tellement incertain. Soutenus par un nombreux public, dans une ambiance de fête, la tête dans les fumigènes, les hommes de Stéphane Gillard tenaient la baraque jusque dans les arrêts de jeu. Les deux piquets visiteurs et le but annulé n’ont rien changé. Vaux s’accrochait jusqu’au bout.

Une récompense méritée pour Vaux, animateur de la course au titre depuis plusieurs saisons et qui s’était donné les moyens pour enfin rallier la P2, "qui lui va tellement mieux" comme l’ont longuement chanté les supporters.