Sart cède son trône, mais peut encore y croire

Mais que ces considérations n’enlèvent rien au mérite des vaillants Sartois, qui sont loin d’être là par hasard, mais qui peuvent mesurer, au soir de cette deuxième défaite consécutive, l’étendue du chemin qui les sépare du niveau national.

La rencontre sera de qualité, avec du rythme et de l’intensité dans les duels, mais toujours jouée dans un excellent esprit sportif. Bien qu’on ne puisse taxer le jeu de fermé, les opportunités seront rares dans un premier acte où Victor Hausman, bien aidé par Rocca, trouvera la clé d’entrée du fortin local.

Avant cela, et tout Sart a le mérite de le reconnaître, Arlon avait bien mis sa patte sur la partie. Bien aidé par sa technique et sa circulation de balle supérieures et emmené par son catalyseur, son métronome, son metteur en scène. On veut bien sûr parler d’Adrien François, roi incontesté de la partie, qui recouvre son niveau de D3 de la période bertrigeoise.

Comme on peut le subodorer, Sart reprend le jeu pied au plancher après la pause, négligeant parfois la rigueur défensive à l’inverse de l’impétuosité. Les absences conjuguées de Skoba et Mehmeti se feront sentir dans l’organisation. Inévitablement, le jeu se débride et pendant un quart d’heure, Arlon plie et fait le gros dos. Le but signé Protin, au cœur de l’orage, sera celui de la délivrance tout en étant le tournant du match. Un peu groggy, Sart n’aura guère le temps de se remettre de ce K.-O. que Daoust scellera le score deux minutes plus tard. Mais on connaît tous le caractère de guerrier des gars de Faymonville. Ils ne démissionnent jamais et tiennent leur bourreau du jour en alerte maximum. Le but sartois de l’inévitable Boulangé, consécutif à une double floche arlonaise, à 15 minutes du terme, redonnera un semblant de supense au débat. Mais Arlon sera tout en contrôle pour signer un 6 sur 6 éloquent face à l’ex-leader.

Une victoire significative qui ne peut qu’attiser des regrets au vu des trop nombreux points gaspillés en cours de route. Malgré les départs de Lakaye et de Moutschen, Philippe Gomrée a du bon matériel pour entamer la saison prochaine. Encore faudra-t-il qu’il inculque la rigueur et la constance pour se poser en prochain candidat aux écussons. Quant aux Sartois, loin d’être résignés, ils misent sur une issue favorable lors du prochain duel Longlier - Oppagne pour accueillir, dans deux semaines, les Longolards avec le titre en guise de dessert royal du festin.

SART: Prince 6, Tilkin 5, Jacquet 5 (73’, Barbette), L. Burton 6, Beaujean 5, Bodson 5 (85’, Rensonnet), A. Burton 6, Boulangé 7 (90’, Okoroafor), Vissers 7, Murtezi 6, Memeti 6.

FC ARLON: Collin 5, Cachbach 5, Moutschen 7, Lejeune 6, Rocca 7, Protin 7 (81’, Pereira), Daoust 6 (73’, Lamotte), François 8, Poncelet 7 (90’, Dillembourg), Vazzana 6, V. Hausman 7.

Arbitre: M. Collard.

Cartes jaunes: Tilkin, L. Burton, A. Burton, Daoust.

Assistance: 160.

Note du match : 8.

31’, Rocca travaille sur son flanc et isole parfaitement V. Hausman (0-1).

60’, Moutschen rate le break d’un orteil sur l’offrande de Vazzana.

62’, V. Hausman travaille dans l’ombre pour Protin qui conclut (0-2).

64’, Cachach, monté en ligne sur le flanc opposé, rabat pour Daoust (0-3).

75’, hésitations coupables de Cachbach et Heathcliff dont profite Boulangé (1-3).