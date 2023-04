Le début de l’histoire de cette partie plaisait aux troupes de Philippe Médery, mais la fin se veut bien moins heureuse. Entretemps, un cadeau version géante de Crèvecœur, allié à une belle efficacité sprimontoise, ont conduit les Orangés à une sévère défaite.

"Si l’on prend le premier quart d’heure, on est bien dans le jeu et notre press les a énormément gênés, témoigne le coach. Ensuite, on a encore eu la maîtrise des échanges avec une possession de balle en notre faveur. Mais, techniquement, notre relation ballon/joueur n’a pas été bonne."

Et cela s’est ressenti dans la construction, quasi inexistante, d’actions offensives. "Durant le premier acte, on n’a pas changé une seule fois de zone latérale, on n’est jamais passé du côté droit au côté gauche ou réciproquement. De plus, le rond central est une zone stratégique pour la base d’un fond de jeu intéressant. On n’est jamais passé par cet endroit. Je leur bourre le crâne sur la volonté de construction. Mais, durant 45 minutes, on n’a jamais plongé dans les espaces ni usé de la profondeur."

Puis, le match a été plié à l’heure de jeu. "Sprimont a eu 100% de réussite, mais leur victoire est totalement méritée."

Mormont devra faire sans Michel, Amrous et Renard la semaine rpochaine puisque les trois sont suspendus alors que Marchal s’est blessé samedi. À deux journées de la fin, Mormont a encore les cartes en mains pour le tour final, mais ne peut plus traîner en chemin avec trois points d’avance sur Sprimont et La Calamine.

SPRIMONT : Peharpré ; Gashi, Gerstmans, Fall, Camara ; Jeunehomme, Bah (80’, Ngengele), Ruiz (64’, Nelissen); Cokgezen, Ngieme (84’, Gonzalez), Hernandez (75’, Di Bernardo).

MORMONT: Marthoz ; Dardenne, Crèvecœur, Lo Monte, Lambert (72’, Amhauch); Godelaine, Lomma, Marchal (46’, Lecerf); Keysers (46’, Renard), Michel, Amrous.

Cartes jaunes: Peharpré, Renard, Michel, Nelissen, Amrous

Carte rouge: Jeunehomme (68’, 2CJ)

Arbitre: M. Henrot

Les buts: Michel (16’, 0-1), Ngieme (25’, 1-1), Crèvecoeur csc (30’, 2-1), Cokgezen (60’, 3-1), Bah (62’, 4-1), Hernandez (72’, 5-1).