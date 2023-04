Nothomb et Bleid battus de concert, Saint-Mard n’en profite pas

Nouvelle défaite par un but d’écart pour la classe biberon arlonaise. Le seul but de la rencontre a été inscrit en début de seconde mi-temps par l’inévitable Dylan Herman. Vance termine la saison en roue libre, alors qu’Arlon continue son chemin de croix vers la P3 avec une 13e défaite sur 24 matches par un but d’écart.