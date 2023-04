Neufchâteau 49 – Rulles 47

Pour la quatrième fois de la saison, les deux équipes s’affrontaient. Et pour la quatrième fois, ce sont les Chestrolaises qui se sont imposées. L’entame de match est totalement en faveur de Neufchâteau. Rulles coince offensivement, que ce soit aux lancers ou dans le jeu, et les Chestrolaises filent à 5-0. Malgré un temps mort et trois changements, Rulles continue à subir. Henket s’impose dans la raquette: 10-0. Après cinq lancers ratés, Jacob marque le premier point rullot avant une bombe de Dumay: 10-4 et même 14-11 après dix minutes. En panique face au press rullot, les Chestrolaises reprennent mal le second quart-temps et multiplient les pertes de balle: deux en quarante secondes, cinq en deux minutes trente. Tout profil pour Rulles qui revient et passe devant: 16-16, 20-21. À distance, Leblanc égalise, mais le dernier panier du premier acte est pour Hutlet: 25-27. À la reprise, Henket met Neufchâteau aux commandes, Jacob, inverse la tendance: 29-33 (25’) et 34-40 à la demi-heure. Grâce à cinq lancers, Henket relance Neufchateau. Bruyns suit le mouvement: 40-40. C’est finalement Leblanc qui inscrit le panier de la victoire dans les derniers instants: 49-47. "Nous menions encore de deux points à vingt-cinq secondes de la fin, dit Mathieu Fivet. L’arbitre siffle une faute volontaire, imaginaire, d’Anna sur un panier de Laura Henket. Neufchâteau prend l’avance sur la possession qui suit et je perds Anna, comme c’était sa deuxième volontaire. Mais nous perdons le match à cause de nos paniers faciles ratés sous l’anneau."

Régionale II

Libramont 53 – Courcelles 71

Face au leader invaincu, Libramont, sans Jourdan et Frauenkron, savait que la mission s’annonçait très compliquée. Après dix bonnes premières minutes (5-7, 11-14, 14-16), Libramont s’accroche (18-18) avant de craquer: 24-37 au repos. Courcelles augmentera son avance avant que Libramont ne stabilise les choses: 53-71.

Boninne 70 – Arlon 45

Comme jeudi à Haneffe, Arlon a très mal débuté son match. Menées 18-5, les Arlonaises verront l’écart se creuser: 26-9, 34-23 et 39-20 au repos. Arlon se réveille et revient à huit points grâce au duo François-Lemaire: 46-38 à la demi-heure. Mais Boninne reprend par un 4-0 avant de dérouler face à des Arlonaises amorphes. Seule consolation du week-end, avec la défaite de Ganshoren, les Arlonaises seront, au pire, barragistes. Elles se sauveront directement si Alleur ne gagne pas un de ses deux derniers matches.