Les Rochois au caractère

Prévot, baroudeur efficace

Dès le début de la deuxième mi-temps, alors que le score n’était que de 1-0, le T1 des Ardennais, Michel Godefroid, a, comme d’habitude quand son équipe est menée, abandonné sa défense à cinq et fait monter Nicolas Prévot en baroudeur aux avant-postes. Après le 2-0, Messancy a eu le tort de reculer et de manquer de justesse, alors que les visiteurs ont joué avec un gros cœur, mettant le pied de manière parfois un peu limite dans les duels, et ont continué à y croire. Même s’ils ont été aidés par un Étienne Poncin pas très autoritaire sur les deux buts, ils ont été récompensés en arrachant le match nul et en alignant un septième match sans défaite, avec un 17 sur 21 qui leur laisse entrevoir de pouvoir prolonger leur bail en P1. C’est d’autant plus vrai qu’ils auront l’occasion d’engranger l’un ou l’autre point supplémentaire lors du match de retard qu’ils joueront mercredi soir à Freylange.

MESSANCY: Poncin 5 ; Henry 6, Boelen 6, Caprasse 6, Cravatte 7 (82’, De Sousa) ; Charpentier 5, Flagey 5, Delongueville 5 (69’, Menon) ; Camara 5 (69’, Gouman), Hoarau 6 (82’, Guzman), Perrin 5.

LA ROCHE: Jeanmoye 6 ; Englebert 6, Weyders 6, R. Van Geen 7, Prévot 8, Demeuse 7 ; M. Dubois 6 (69’, Van Massenhove), C. Dubois 5, G. Van Geen 5 (69’, Bouillon); Mahin 5 (69’, Remacle), Philippe 5.

Arbitre: O. Prevot. Assistance: 130.

Note du match: 5

Cartes jaunes: M. Dubois, Cravatte, C. Dubois, Van Massenhove, Flagey.

Buts: Hoarau (31’, 1-0), Henry (61’, 2-0), M. Dubois (65’, 2-1), Prévot (80’, 2-2).

31’, Hoarau se retrouve devant Jeanmoye et ne se fait pas prier pour faire sauter le verrou rochois (1-0).

36’, Hoarau lancé en profondeur, se débarrasse de Jeanmoye et place sur le piquet.

61’, tir improbable de Henry qui surmonte Jeanmoye et se loge dans la lucarne (2-0).

65’, Poncin relâche un ballon, Marius Dubois en profite (2-1).

80’, Prévot envoie un centre-tir qui surprend Poncin (2-2).