Les Bouillonnais ne comptent pas faire de la figuration en P2

Trois ans après avoir quitté l’avoir quittée, Bouillon retrouvera la deuxième provinciale la saison prochaine. Les hommes de Christophe Szwed se sont imposés hier dans le match les opposant à Sainte-Cécile. Un match qui a été plus compliqué que prévu pour les Bouillonnais, mais qui s’est soldé par une victoire 1-4, avec un triplé de Klaus et un corner direct de Dasnoy. Un titre mérité pour les Bouillonnais qui ont occupé la première place sans discontinuer depuis le 20 novembre. Avec un bilan de vingt victoires, deux nuls et une défaite, Bouillon a été l’équipe la plus régulière de la saison. Une troupe emmenée par l’entraîneur français Christophe Szwed qui, en début de saison, a apporté sa "french touch" à l’édifice avec les arrivées de Colas, Dasnoy ou encore Larchez. Le tournant de la saison a été la victoire à domicile contre Habay-la-Neuve B (1-0). Dans une lutte intense pour la première place, c’est au second tour que Bouillon va prendre l’ascendant. Bouillon qui ne pouvait s’offrir plus beau cadeau pour les 100 ans du club.