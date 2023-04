Le premier titre de l’histoire de Toernich

Écarté à Halanzy en octobre 2010, enrôlé par Toernich quelques mois plus tard, après un court intérim à Meix-le-Tige, Didier Muller pouvait donc savourer une petite revanche au stade Frank Ridremont ce dimanche. Et surtout célébrer un sacre qui tendait les bras à son équipe depuis près de quatre ans, sans qu’elle puisse le décrocher jusqu’ici. En 2020 en effet, Châtillon était en tête lorsque le championnat a été arrêté en raison du Covid, mais Toernich pouvait encore mathématiquement revenir sur le leader. La saison suivante s’est rapidement arrêtée alors que les Rouges étaient aux avant-postes et invaincus. Et l’an dernier, devancés par Martelange en phase classique, c’est au dernier stade du tour final, et à l’issue des tirs au but face à Rossignol, qu’ils ont échoué pour la montée.

Cette fois, point de suspense, vainqueur ce dimanche malgré la domination territoriale (mais stérile) des Miniers, et grâce à des buts de Chainnieaux puis de Martin sur penalty, l’équipe de la famille Muller et du goleador Loïc Martin (38 roses déjà cette saison), Toernich décroche, à trois journées de la fin, un titre indiscutable. Avec un seul revers à son passif (en septembre contre Sainte-Marie), 12 longueurs d’avance et plus de cent buts à son actif.