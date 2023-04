Le champion rocherfortois ne lâche rien face à Meix

Après deux rencontres sur le synthé, les Méchois retrouvaient leur terrain en herbe. Un terrain bien sautillant qui avait encouragé le mentor des Mauves à titulariser Godfrin en pointe de l’attaque, histoire de grappiller quelques ballons de la tête et de jouer en déviation avec Breda et Limpach. Et globalement, ça n’a pas trop mal fonctionné même si l’arrière-garde de Rochefort compte avec Lazitch et Laloux des joueurs remarquables de sérénité et de rigueur.

Le début de match est marqué par beaucoup d’approximations dans le chef des Gaumais. C’est d’ailleurs une perte de balle de Bechet qui allait permettre à Rochefort d’ouvrir la marque. On ne voyait guère, à ce moment-là, comment les Méchois allaient pouvoir réagir face à la maîtrise du jeu des Rochefortois. Mais sur leur seule occasion de la première mi-temps, les Mauves allaient arracher l’égalisation grâce à Breda, astucieusement lancé par Limpach.

Au retour des vestiaires, Meix semblait plus concerné et quelque peu libéré par cette égalisation un peu flatteuse. Pourtant, juste au moment où on se disait que les locaux avaient peut-être un coup à jouer dans cette rencontre, Valentin Thomas allait crucifier ses anciennes couleurs d’une magnifique frappe enroulée en pleine lucarne. Le coup de massue était palpable et les Méchois n’eurent pas l’occasion de s’en remettre puisque cinq minutes plus tard, Remy donnait au score son allure finale en convertissant, en deux temps, un pénalty généreusement accordé par Quentin Richard. Philippe Petit faisait alors rentrer Dewalque et Erdeljean pour redynamiser son secteur offensif mais rien n’y fit. Seule une belle frappe de Puffet à cinq minutes du terme allait donner quelques sueurs froides à Arnaud Bouche, l’ancien Virtonais qui avait remplacé Gilles Lentz à dix minutes du terme. Ce Rochefort-là, même déjà champion, était bien trop fort pour les Gaumais. Articulée autour d’un Dylan Remy omniprésent et d’une précision redoutable, la phalange namuroise a démontré, sans trop forcer son talent, qu’elle était un bien beau champion.

Meix: Brolet, Jacques, Day, Bechet, Gomrée, Puffet, Gasparoto, Laurent (75’, Erdeljan), Limpach (81’, Plainchamp), Godfrin (75’, Dewalque), Breda.

Rochefort: Lentz (80’, Bouche), Bernard (46’, Senga), Laloux, Lazitch, Geurde, Remy, Étienne, Adu-Bonsu, Said (65’, Mathieu), Ouedraogo (57’, Sbaa), Thomas.

Arbitre: Q. Richard.

Buts: Adu-Bonsu (28’, 0-1), Breda (35’, 1-1), Thomas (65’, 1-2) et Remy (69’, 1-3)

Cartes jaunes: Laloux, Breda, Étienne, Senga, Bechet.

Assistance: 100 ; Note du match: 6.

29’, perte de balle coupable de Bechet, la frappe de Ouedraogo est miraculeusement sauvée par Day mais le ballon revient à Adu-Bonsu dont le tir surprend Brolet, pas vraiment irréprochable sur ce coup-là (0-1).

35’, une déviation intelligente de Limpach isole Breda sur le flanc gauche. Il s’échappe et s’en va battre Lentz d’un tir croisé (1-1).

66’, une nouvelle approximation de Bechet permet à Adu-Bonsu de s’échapper côté droit. Sa frappe est contrée mais le ballon arrive à Valentin Thomas dont la frappe brossée trouve la lucarne de Brolet.

70’, suite à une faute légère de Day, M. Richard indique le point de pénalty. Remy canonne hors de portée de Brolet mais l’arbitre fait recommencer le milieu de terrain rochefortois. Le gardien de Meix repousse le second tir mais Remy a suivi et conclut (1-3).