Bleid se plante à Jamoigne

Fébrile depuis quelques semaines, Bleid est revenu bredouille de son déplacement à Jamoigne (1-0), offrant ainsi une occasion en or à Nothomb (à Martelange cet après-midi) de prendre quatre points d’avance et de s’installer avec un pied et quatre orteils en P1 pour la saison prochaine. Aubange s’est imposé sans coup férir contre Meix-devant-Virton (3-0) et garde espoir de décrocher un ticket pour le tour final. Vendredi, Arlon a subi une treizième défaite par un but d’écart contre Vance (0-1), ce qui doit être un record pour une équipe déjà condamnée à la P3.

Division 2B

Six points d’avance pour Florenville

Large vainqueur de Les Bulles (14-0, avec six buts de Leclerc et cinq de Cyprien Blandin), Florenville s’est surtout réjoui samedi de la défaite de Libin dans le derby contre Ochamps et devant 380 personnes (0-1). Le seul but du match a été inscrit après 7 minutes par Thomas Schroeder et des Libinois peu inspirés n’ont jamais pu égaliser. Ochamps revient ainsi à deux longueurs de son adversaire du jour et de la deuxième place. Et, surtout, Florenville sera sacré dimanche, s’il ne s’incline pas dans le choc à Libin. Par ailleurs, Bercheux, lancé par un doublé de Collignon dans les trois premières minutes, s’est facilement imposé à Wellin (0-4).

Division 2C

Grosse surprise à Nassogne, Harre-Manhay à un point du titre

Nassogne s’est fait surprendre à la maison face à Melreux-Hotton (0-1). Il suffira donc d’un partage à Harre-Manhay ce dimanche contre Érezée pour sabrer le champagne. Cela relance aussi la course au maintien entre les Melreusiens et Petit-Han qui n’a pas pu se défaire d’un Halthier (0-2) qui lorgne vers le tour final. Enfin, Houffaloise B a perdu contre Gouvy B. Les Houffalois n’ont plus qu’un infime espoir de maintien. Marloie B, qui a terminé à neuf, s’incline face au voisin de Waha-Marche (0-2). Pas de quoi remettre en cause une participation pour le tour final à deux journées de la fin.

Division 3A

Statu quo

Autelbas et Sainte-Marie, tous deux candidats à la deuxième place, se sont imposés de concert hier. Les Arlonais ont nettement battu Rachecourt (6-1) dans un match où Dell s’est offert un doublé. Les Gaumais, eux, l’ont emporté 2-0 face à Tontelange B. Cet après-midi, Toernich tentera de coiffer les lauriers sur la pelouse d’Halanzy.

Division 3B

Un triplé de Lambin

Dans un match aux multiples rebondissements, Nothomb B a pris la mesure de Gérouville (4-3), notamment grâce à un triplé de Dylan Lambin qui a inscrit le but décisif à l’entrée du dernier quart d’heure. Dans l’autre rencontre de la soirée, Marbehan a surpris Villers-devant-Orval grâce à des buts de Guillaume et Belanga (2-0). Prévu jeudi soir, le match d’alignement entre Léglise et Assenois B a été de nouveau reporté. Cet après-midi, Bouillon tentera de décrocher la couronne sur la pelouse de Sainte-Cécile.

Division 3C

Libramont B: la fin des illusions

Vendredi soir, Petitvoir a soigné ses statistiques en plantant six buts à Bouillon B, qui a pourtant mené durant cinq minutes. Libramont B peut sans doute faire une croix définitive sur la deuxième place après son revers face à Bras. C’est le T1 Matthieu Guiot qui a montré la voie à suivre durant le premier quart d’heure. Thilmant a égalisé à cinq minutes de la pause mais dans la foulée, Hotton a redonné l’avantage aux Brôtis, qui ont tenu bon en deuxième mi-temps. Enfin, dans une rencontre équilibrée, Libin B a pris le dessus face à Warmifontaine (2-1).

Division 3D

Bourdon met la pression sur Heyd et Bomal

Après un week-end compliqué, le leader Bourdon a retrouvé le chemin de la victoire en ouverture de la journée vendredi. Les Verts n’ont pas eu facile face au bloc bas de Houmart, mais assurent le service minimum (1-0). Cette victoire leur permet de mettre la pression sur Bomal et Heyd avant le derby décisif de ce dimanche. Champlon, qui va récupérer trois points sur tapis vert, revient à la hauteur des Heydois après son partage à domicile contre Rendeux (1-1). Les Rendeusiens, contre le cours du jeu, étaient parvenus à ouvrir le score en premier mi-temps. Les Rossoneri ont logiquement égalisé après les citrons. Harre-Manhay B a déclaré forfait et ne recevra pas Vecmont ce week-end. Les Manhaydois ne pouvaient pas réunir une équipe compétitive et ont préféré ne pas perdre après réclamation comme la semaine passée. Les Bleu et Jaune en profiteront pour supporter l’équipe A dans sa tentative de conquête du titre à Érezée.

Division 3E

Bovigny à neuf

Dans cette série où Vaux-sur-Sûre peut être sacré ce dimanche, face à Compogne, Bourcy a battu Bovigny qui n’alignait que neuf joueurs (5-2) tandis que Salm a logiquement pris la mesure de Sart B grâce à un but de Neulens à 20 minutes du terme.