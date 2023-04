Clap de fin pour Bastien Hennon à Bouillon

Bouillon devra aller chercher son maintien en Régionale sans Bastien Hennon. Le comité s’est en effet réuni lundi et a pris la décision irrévocable de ne plus faire appel aux services de Bastien Hennon, lequel évoluait à Bouillon depuis plus de 15 ans. "Lors de la dernière rencontre à domicile, je me suis énervé, j’ai shooté dans le matériel et j’ai cassé ma raquette, indique Hennon qui, s’il regrette sa réaction, a du mal à comprendre la décision du club ou du moins son timing. Rien ne m’a été reproché cette saison. S’il avait fallu me mettre dehors, c’était plutôt la saison dernière, où j’ai déconné. J’ai très mal vécu la séparation avec ma copine, je n’avais plus la tête au ping et je suis arrivé plusieurs fois ivre et agressif aux matches." L’accumulation de comportements limites a sans doute incité le comité à prendre une décision radicale. Hennon ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. "J’ignore si un club voudra de moi. Si ce n’est pas le cas, j’arrêterai", conclut-il.