Christophe Bertels démonte ses joueurs après le nul face à Vaux : "Pour qui se prennent-ils ?"

À la vingtième minute, Gouvy a été plus que logiquement récompensé par un but de Zitella. Pas un spectateur n’a alors imaginé que les Novillois allaient pouvoir échapper à une défaite, tant la différence de niveau technique et de rythme était favorable aux Oranges. Pourtant, le scénario a basculé avec des visiteurs qui ont mis du cœur à l’ouvrage pour bousculer des Gouvions devenus méconnaissables. À l’issue de la rencontre, les joueurs du capitaine William Delvaux se sont pris une engueulade tonitruante de leur entraîneur Christophe Bertels. Les murs du vestiaire en tremblent encore, les gonds de la porte ont heureusement résisté lorsqu’il l’a claqué à un point tel que cela a été entendu jusqu’à la cafétéria un étage plus haut. "Huit de mes joueurs se sont pris pour des meneurs de jeu, mais ils ont tous été mauvais. Mais pour qui se prennent-ils ?, explique le T1 toujours sous l’effet de la colère. Et les remplaçants qui sont montés n’ont pas fait plus d’efforts que ceux qui étaient sur le terrain. Je ne me souviens pas de m’être mis autant en colère depuis que je suis à Gouvy."