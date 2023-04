Bouillon peut encore croire au maintien

Seule certitude, avec quatre points d’avance sur Bouillon, Ohey ne peut plus descendre. La place de lanterne rouge se disputera donc entre Gembloux et Bouillon. Bouillon reçoit Saint-Louis, une équipe qui n’a plus rien à jouer, tandis que Gembloux affronte Namur, deuxième et toujours en lice pour le titre.

Toujours chez les Dames, Athena, où Arnaud Capitaine sera toujours au coaching l’an prochain, a pris les trois points dans le derby du Nord face à La Roche (3-0). "La cinquième place est désormais assurée et nous terminerons comme première équipe de la province, sourit Sonia Laurent . Le deuxième set a été très disputé puisque le score était de 22-22. Mais nous avons affiché une grosse combativité tout au long du match. Le troisième set ? Gaëlle Lejeune a enchaîné neuf services pour nous mettre à l’abri. Mon avenir ? Je replonge pour un, je pourrai jouer avec ma fille."

Chez les Messieurs, on notera que les Athusiens continuent à enchaîner. Les Cassart, Schmit, Maréchal et compagnie pointent à la quatrième place à une journée de la fin.

En P1 Dames, notons la victoire du Stabulois dans le sommet à Bertrix. Les Stabuloises prennent la tête à une journée de la fin. Nous y reviendrons dans notre édition de ce mardi.